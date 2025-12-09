新城勁爆頒獎禮2025｜張家輝爆冷入圍勁爆男歌手 對撼張敬軒張天賦

一年一度的樂壇盛事《新城勁爆頒獎禮2025》將於12月27日下午三時假灣仔會展舉行。今年八大獎項候選名單已於12月1日中午正式公開及進行網上投票，經過一星期激烈戰況，首輪網民投票走勢終於揭曉。

張家輝今年憑電影《贖夢》主題曲《永遠的失眠》首次奪得新城勁爆流行榜冠軍歌，相信一班樂迷非常期待張家輝會現身出席頒獎典禮。（娛樂組攝）

「勁爆女歌手」同樣戰況激烈，李幸倪（Gin）、Kiri T、Moon Tang、泳兒、陳蕾、鄧小巧、謝安琪、方皓玟、黃妍等人氣女將暫時領先。

本年度焦點獎項「勁爆男歌手」，暫時打入頭十位候選人星光熠熠，包括張敬軒、MC張天賦、林家謙、MIRROR成員姜濤與陳卓賢、Gareth.T湯令山、陳柏宇、馮允謙、魏浚笙及張家輝。張家輝今年憑電影《贖夢》主題曲《永遠的失眠》首次奪得新城勁爆流行榜冠軍歌，相信一班樂迷非常期待張家輝會現身出席頒獎典禮。

八大獎項全面開放投票

本屆《勁爆頒獎禮》設有八個公開投票獎項，包括「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊」、「勁爆組合」、「勁爆男新人」、「勁爆女新人」、「勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」。今年入圍名單龐大，「勁爆歌曲」多達228首作品，「勁爆男歌手」與「勁爆女歌手」分別有79位及66位候選人，樂隊及組合亦有42個單位參戰，令投票戰場更添緊張。

評分比例方面維持不變：公眾投票佔40%、音統會主持人及資深音樂人合共佔20%、主要成員佔30%、管理層佔10%。