新男團XODIAC登韓國雜誌封面 20歲SING要為香港人爭光

香港天加一文化傳媒(One Cool Jacso Entertainment)打造跨國男團XODIAC明年出道，上星期更受邀出席於東京舉行的微博頒獎典禮，並有斬獲，奪得微博群英會的「最具潛力新人男團獎」，隊長LEX亦以個人姿態獲得了「時尚新人獎」的殊榮。

LEX近日又率領隊友出動，偕同BEOMSOO及香港成員SING成為韓國雜誌《@Star1》的1月刊開年封面。在採訪中，LEX、SING對於即將出道的感想表示：實現「夢想的日子即將到來，那種感覺無法用語言來形容，我們感到非常激動和緊張，請大家多多期待。」憑親和的外貌和與眾不同的時尚感，XODIAC已經接受到不少知名時尚雜誌的訪問，出道前就獲封「時尚偶像」的LEX表示：「成員們的外貌和比例都很好，時尚感也很突出，所以想給大家多多展現時尚的一面。」XODIAC的榜樣是BTS防彈少年團。他們表示：「前輩們的存在本身就是歷史和傳說。我們也想帥氣地成長，成為在全世界發揮積極影響力的組合。」夢想成為全員全能組合的XODIAC，當被問及希望今後成長為怎樣的組合時，LEX表示想成為「在2030年看也毫不俗氣的組合」。即使10年、20年後再看，也希望我們的舞台不要落後。20歲的SING是未出道便登上海外雜誌的香港人，他則表示希望日後可以為香港人爭光，成功成為國際偶像！