新碟連續3周打入美國Billboard 200 ATEEZ明年繼續世巡征服更多地方

▲ 《 BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) 》 MV ▲

ATEEZ今年在全球樂壇表現出色。他們的歌曲《BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)》被英國雜誌《NME》評為「2023年最佳的K-pop流行歌曲」,並在排名中位居第15位;歌曲亦獲美國格林美獎肯定,被評為「2023年最受歡迎的K-Pop歌曲」之一,亦獲得Consequence音樂媒體的好評。

ATEEZ計劃2024年繼續他們的世界巡迴演唱會《TOWARDS THE LIGHT: WILL TO POWER》,並於明年1月在首爾開始,這標誌著他們對世界舞台的持續進展,和全球fans的高度支持。