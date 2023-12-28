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娛樂
2023-12-28 17:14:13

新碟連續3周打入美國Billboard 200 ATEEZ明年繼續世巡征服更多地方

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在美日樂壇非常受歡迎的ATEEZ。

韓國8人男團ATEEZ，今年推出的專輯第二張正規專輯《THE WORLD EP.FIN WILL》，已經連續三周登上美國Billboard 200，而且排名更去到第52位，這對ATEEZ來說是一個重要的成就。

 

這張專輯是ATEEZ時隔4年發行的全新作品，發行首周就登上了韓國多個排行榜的首位。雖然在第二周稍有下降，但在第三周仍保持著不錯的排名，顯示他們的潛力和受歡迎程度。ATEEZ在其他國際排行榜上亦非常活躍，包括美國Billboard和英國Official Charts，《THE WORLD EP.FIN WILL》進入英國Official Charts更是前幾名位置，並持續兩周的排名，這是一個重要的里程碑。

BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)MV

 

ATEEZ今年在全球樂壇表現出色。他們的歌曲《BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)》被英國雜誌《NME》評為「2023年最佳的K-pop流行歌曲」，並在排名中位居第15位；歌曲亦獲美國格林美獎肯定，被評為「2023年最受歡迎的K-Pop歌曲」之一，亦獲得Consequence音樂媒體的好評。

 

ATEEZ計劃2024年繼續他們的世界巡迴演唱會《TOWARDS THE LIGHT: WILL TO POWER》，並於明年1月在首爾開始，這標誌著他們對世界舞台的持續進展，和全球fans的高度支持。

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ATEEZ今年獲得非常不錯的成績。

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ATEEZ的《THE WORLD EP.FIN： WILL》專輯，已經連續三周登上美國Billboard 200。

ATEEZ 《THE WORLD EP.FIN： WILL》 Billboard 200
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