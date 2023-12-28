新碟連續3周打入美國Billboard 200 ATEEZ明年繼續世巡征服更多地方

韓國8人男團ATEEZ，今年推出的專輯第二張正規專輯《THE WORLD EP.FIN： WILL》，已經連續三周登上美國Billboard 200，而且排名更去到第52位，這對ATEEZ來說是一個重要的成就。

這張專輯是ATEEZ時隔4年發行的全新作品，發行首周就登上了韓國多個排行榜的首位。雖然在第二周稍有下降，但在第三周仍保持著不錯的排名，顯示他們的潛力和受歡迎程度。ATEEZ在其他國際排行榜上亦非常活躍，包括美國Billboard和英國Official Charts，《THE WORLD EP.FIN： WILL》進入英國Official Charts更是前幾名位置，並持續兩周的排名，這是一個重要的里程碑。