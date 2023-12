新聞女王｜高Ling不擇手段另有內情 林正峰內地人氣急升晒爆肌照「找數」

無綫台慶劇《新聞女王》,昨(1日)晚焦點落在詩晴Cathy(高海寧飾)及曉薇(何依婷飾)。Man姐(佘詩曼飾)、佐治(馬國明飾)及飛爺(鄧智堅飾)同時收到富商鄭松柏離世消息,三方循律師、家庭醫生及茶客等不同方向追尋線索,縱有九成把握鄭伯死訊屬實,有人卻因不想負上錯誤報道的嚴重後果玩「推波」;進擊的Cathy於危急關頭「搶疆自薦」:「冇人敢報等我嚟吖!萬一touchwood報錯咪賴落我度咯,I have nothing to lose。我宗旨好簡單,the show must go on。我報,萬一報錯,對公司嘅損失先至係最細。」由於甚有guts,贏得一致好評,高Ling因而獲封「野心美女」。