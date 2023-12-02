新聞女王｜高Ling不擇手段另有內情 林正峰內地人氣急升晒爆肌照「找數」

無綫台慶劇《新聞女王》，昨（1日）晚焦點落在詩晴Cathy（高海寧飾）及曉薇（何依婷飾）。Man姐（佘詩曼飾）、佐治（馬國明飾）及飛爺（鄧智堅飾）同時收到富商鄭松柏離世消息，三方循律師、家庭醫生及茶客等不同方向追尋線索，縱有九成把握鄭伯死訊屬實，有人卻因不想負上錯誤報道的嚴重後果玩「推波」；進擊的Cathy於危急關頭「搶疆自薦」：「冇人敢報等我嚟吖！萬一touchwood報錯咪賴落我度咯，I have nothing to lose。我宗旨好簡單，the show must go on。我報，萬一報錯，對公司嘅損失先至係最細。」由於甚有guts，贏得一致好評，高Ling因而獲封「野心美女」。

對於角色贏好評，高Ling謙虛歸功編審：「佢哋寫咗呢個好有血有肉，令人覺得壞得嚟好真誠嘅角色。好感恩好多網民都好欣賞詩晴，話佢又危險又迷人。」高Ling坦言自己也被詩晴吸引：「佢好孝順，你哋慢慢就會睇到，佢不擇手段坐主播位亦係有原因。佢表面上雖然好識得利用自己外在條件，例如拉拉鏈、送底褲，但佢有分寸之餘亦好有實力，就算要去應酬，佢朝早都係好早返office準備晨早新聞，呢個女仔係一心一意搞事業。」談到早前與曉薇VS的反枱戲引發熱話，高Ling透露於拍攝現場有被依婷感動：「我有戥佢慘，因為佢喊得好悽涼，佢喊戲做得好，而且喊極都有，我覺得佢呢方面好叻。」