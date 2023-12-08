新聞女王｜龔慈恩拍枱霸氣盡現 鬧鄧智堅令新聞台失公信力 辦公室政治金句不斷

劇情講述George（馬國明飾）、Man姐（佘詩曼飾）及張家妍（李施嬅飾）捲入性騷擾風波，劇中網上討論愈見激烈，令方太（龔慈恩飾）親自返到電視台處理。

《新聞女王》發火一幕一take過

《新聞女王》劇情中，方太聽到飛爺（鄧智堅飾）懶醒指已「白紙黑字」落封口令後，方太先扮暗示：「飛仔呀，我哋做新聞㗎可？！」之後就表示：「George同阿Man係咪身有屎我唔理，大不了炒咗佢哋！你依家係以公司嘅名義叫員工收聲，仲要白紙黑字？我哋仲有冇公信力？」

一向不動聲色嘅方太仲激動得連拍兩次枱，霸氣盡現，當飛爺解釋自己大意後，方太一句「你係想卸責！」氣勢即時食住對方。龔慈恩由最初和顏暗嘲轉為發火怒轟一幕，情緒轉變加上多角度拍攝難度相當高；惟龔慈恩表示唔同角度都係一take過，難在於拍正面同反面時點令動作連戲。