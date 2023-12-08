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娛樂
2023-12-08 12:58:00

新聞女王｜龔慈恩拍枱霸氣盡現 鬧鄧智堅令新聞台失公信力 辦公室政治金句不斷

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新聞女王｜龔慈恩拍枱霸氣盡現 鬧鄧智堅令新聞台失公信力 辦公室政治金句不斷

新聞女王｜龔慈恩拍枱霸氣盡現 鬧鄧智堅令新聞台失公信力 辦公室政治金句不斷

TVB 台慶劇《新聞女王》其劇情發展成為茶餘飯後話題。前晚（6日）一集，飾演方太的龔慈恩以強大氣場震壓新聞台SNK性騷擾風波成為焦點。

劇情講述George（馬國明飾）、Man姐（佘詩曼飾）及張家妍（李施嬅飾）捲入性騷擾風波，劇中網上討論愈見激烈，令方太（龔慈恩飾）親自返到電視台處理。

新聞女王｜龔慈恩拍枱怒斥飛爺（鄧智堅飾）令新聞台失公信力（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩拍枱怒斥飛爺（鄧智堅飾）令新聞台失公信力（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩表情完美演繹女上司的霸氣（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩激動得連拍兩次枱（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩在劇內很了解辦公室政治（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩在劇內很了解辦公室政治（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩在劇內很了解辦公室政治（新聞女王截圖)

《新聞女王》發火一幕一take過

《新聞女王》劇情中，方太聽到飛爺（鄧智堅飾）懶醒指已「白紙黑字」落封口令後，方太先扮暗示：「飛仔呀，我哋做新聞㗎可？！」之後就表示：「George同阿Man係咪身有屎我唔理，大不了炒咗佢哋！你依家係以公司嘅名義叫員工收聲，仲要白紙黑字？我哋仲有冇公信力？」

一向不動聲色嘅方太仲激動得連拍兩次枱，霸氣盡現，當飛爺解釋自己大意後，方太一句「你係想卸責！」氣勢即時食住對方。龔慈恩由最初和顏暗嘲轉為發火怒轟一幕，情緒轉變加上多角度拍攝難度相當高；惟龔慈恩表示唔同角度都係一take過，難在於拍正面同反面時點令動作連戲。

新聞女王｜龔慈恩在以「手袋論」比喻同事（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩在以「手袋論」比喻同事（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩在以「手袋論」比喻同事（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩在以「手袋論」比喻同事（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩在以「手袋論」比喻同事（新聞女王截圖) 新聞女王｜龔慈恩在以「手袋論」比喻同事（新聞女王截圖)

新聞女王 手袋論比喻同事

透過直播解決風波後，方太邀請家妍到家，以象棋及打麻雀比喻政治鬧爭，遊說家妍成為SNK第三把交椅，其中一句「政治唔係為咗鬥爭，係為咗和平。如果兩個人捉一盤棋，只會有鬥爭，但有第三個人，就會有政治。」惹網民佩服，表示其政治論相當高超，指方太將辦公室政治玩得明明白白，充滿智慧。

而昨晚（7日）一集，方太又再爆出政治金句，以「手袋論」力勸Man姐放寬心胸，又以手袋款式比喻新聞部職員，例如舊款手袋比喻飛爺，配合肢體動作的確演繹出一種懷緬舊日嘅感覺；休閒背囊比喻家妍，雖然難以融入，不過不可或缺。方太連續兩集爆出政治金句，令網民驚嘆並期待佢仲有咩政治論。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

龔慈恩女兒林愷鈴

林愷鈴Ashley身高達1.73米（林愷鈴） 林愷鈴Ashley身高達1.73米（林愷鈴） 林愷鈴Ashley身高達1.73米（林愷鈴） 林愷鈴Ashley身高達1.73米（林愷鈴） 林愷鈴 林愷鈴 (林俊源攝) 林愷鈴 (林俊源攝) 觀塘 ViuTV電視劇繩角記者會 林愷鈴
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