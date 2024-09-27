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娛樂
2024-09-27 15:45:05

新聞女王2｜佘詩曼透露明年初開拍　《法證VI》畫面揭冬季首播

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佘詩曼

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TVB台慶劇《新聞女王》上年贏盡口碑和收視，佘詩曼更憑角色「文慧心（Man姐）」勇奪「最佳女主角」、「大灣區視后」、「馬來西亞視后」，以及「最佳衣著女藝人獎」，成為四料視后。唔少網民都相當期待《新聞女王》續集嘅來臨；日前，佘詩曼出席活動透露拍攝詳情。

佘詩曼以一身白色Deep V高衩禮服出席活動，大晒逆天長腿，佢於社交平台分享照片，唔少網民又高貴又靚：「好漂亮女神」、「超級靚，腿好修長」、「又靚又索、好靚，好elegant」、「點呀..點解會越來越正？狀態好到咁，真係好羨慕」、「滿眼都是腿」等等，連陳敏之都留言大讚：「超級靚，呢條裙好啱妳」。

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近日收到好有興趣嘅劇本

佘詩曼於活動期間分享新動向時，意外透露《新聞女王2》開拍日期，表示自己近日收到好有興趣嘅劇本，如果接拍嘅話將會喺10月底入組，年尾至下年年頭殺青，但由於下年年初就係《新聞女王2》開拍，因此擔心劇與劇之間緩衝期太趕，所以仍需考慮。

《新聞女王2》將會原班人馬演出，包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等演員；另外，亦加入於第一輯大結局客串嘅黃宗澤。至於播出日期，早前播出嘅劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中，余星柏（黃宗澤飾）喺大阪尋妻期間，鏡頭用上大阪街頭穿插，街頭上卻有一個《新聞女王2》大型廣告牌，預告《新聞女王2》將會2025年冬季首播。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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