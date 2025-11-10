新聞女王2 ｜炎明熹主唱片尾曲Crystal Clear換人 41歲女唱將接手

由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧等主演的無綫台慶劇《新聞女王2》即將於今晚（10日）首播，連日來引爆熱話，其中，由炎明熹（Gigi）獻唱的第一季片尾曲《Crystal Clear》，第二集繼續沿用，但就換了另一女歌手演唱，主唱人身份亦隨即曝光。
換人接手片尾曲
炎明熹當年負責主唱第一季的片尾曲《Crystal Clear》，唱到街知巷聞，更於2023年萬千星輝頒獎典禮中奪得「最佳電視歌曲」。但隨着炎明熹離巢，《新聞女王2》亦沿用《Crystal Clear》做片尾曲，但就換上了歌手呂喬恩頂替演唱。
實力派歌手
現年41歲的呂喬恩（Quinn）五官標緻，被指貌似《中年好聲音》評審海兒，其實呂喬恩是《Crystal Clear》的填詞人，近年亦為不少無綫劇集唱插曲，包括《巨塔之后》、《What you've left behind》、《刑偵12》、《幻語》等。呂喬恩2009年在許冠傑演唱會第一次擔任和音歌手後，獲玉石樂隊結他手楊雲驃（細 AL）賞識而正式入行，2015年得到「金牌經理人」黃柏高賞識，成為太陽娛樂旗下歌手，並組成樂隊 ZolarWind ，又曾為多位歌手，包括劉德華、譚詠麟、張敬軒、林憶蓮等歌手擔任和音，翌年她離開 ZolarWind作個人發展，今年簽約TVB Music Group，正式成為TVB旗下歌手。