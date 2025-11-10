新聞女王2 ｜炎明熹主唱片尾曲Crystal Clear換人 41歲女唱將接手

由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧等主演的無綫台慶劇《新聞女王2》即將於今晚（10日）首播，連日來引爆熱話，其中，由炎明熹（Gigi）獻唱的第一季片尾曲《Crystal Clear》，第二集繼續沿用，但就換了另一女歌手演唱，主唱人身份亦隨即曝光。

換人接手片尾曲 炎明熹當年負責主唱第一季的片尾曲《Crystal Clear》，唱到街知巷聞，更於2023年萬千星輝頒獎典禮中奪得「最佳電視歌曲」。但隨着炎明熹離巢，《新聞女王2》亦沿用《Crystal Clear》做片尾曲，但就換上了歌手呂喬恩頂替演唱。