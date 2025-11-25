新聞女王2｜盤點吳業坤王敏奕甜蜜Moments 巧妙重現坤哥眼鏡起霧

《新聞女王2》昨晚（24日）一集的「升降平台倒塌意外」個案。家明（吳業坤飾）在劉艷（王敏奕飾）鼓勵下、參與了攝影師工會發起的罷工行動，劉艷期間還不忘神模仿「滔滔不絕說教Man姐」，場口搞笑。其實昨晚坤哥與敏奕有三場互動均非常甜蜜。

「明艷CP」成功入屋

第一場，劉艷因將獨家料拱手讓給SNK遭Man姐（佘詩曼飾）鬧爆，眼見劉艷被鬧到眼濕濕兼冇晒心機，乾坐一旁的PM忍不住「心痛扁嘴」，一切無聲勝有聲。第二場，當工作中的PM掙扎應否參與罷工行動時，作為「公開平台」始創人的劉艷不但全力支持：「我覺得你想做就應該去做，最重要係對自己有交代」，還幫PM「代攝影」以實際行動支持男友，令PM感動得將劉艷一擁入懷。

第三場，在大寶（黃煒溏飾）與莎莎（陳楨怡飾）的記招上，PM被感動至眼濕濕，此時劉艷以疼愛Tone甜笑說：「一陣眼鏡起霧又畀人笑」，巧妙地重現吳業坤經典爆笑事件「眼鏡起霧」，相當有心思。