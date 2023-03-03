斷網｜群星首映禮 兩大影帝郭富城孖林家棟劏房對打記憶猶深

Aaron再次講到：「我今次飾演網絡保安員，亦是一名電腦天才，同時又是一名爸爸，擁有多重身份，對我來說相當特別。」而今次飾演奸角的家棟就表示：「雖然做反派，但我的角色有血有肉，因為我有個弟弟顧定軒。不過簽約時導演跟我說是文戲，拍落又有動作戲，監製真係離不開虐待人的本色，加上在劏房對打一幕相當激烈，所以印象很深刻。」及後Aaron和家棟合照時，特意為了《斷網》自創一個開關電腦的手勢，二人分別舉起食指，指尖對着指尖，寓意「斷網」。而戲中飾演Aaron囡囡的小演員已經長大不少，父愛爆棚的Aaron特意邀請片中囡囡上台合照，場面溫馨。最後大會準備了一個虛擬網絡實體3D蛋糕，慶祝《斷網》香港首映禮隆重登場，請出一眾演員為大家切蛋糕，寓意切斷一切網絡危機，並進行祝酒儀式，預祝《斷網》票房大賣。