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娛樂
2023-12-18 14:15:00

方太近況｜方任利莎任TVB流行都市嘉賓 姚嘉妮宋芝齡集郵 網民︰細細個就睇方太教煮餸!

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方太近況｜方任利莎任TVB流行都市嘉賓 姚嘉妮宋芝齡集郵 網民︰細細個就睇方太教煮餸!

方太近況｜方任利莎任TVB流行都市嘉賓 姚嘉妮宋芝齡集郵 網民︰細細個就睇方太教煮餸!

方任利莎（方太）為烹飪界KOL始祖，過往於烹飪學校和電視節目以簡單食材用料教煮餸及風趣談吐吸納大批支持者，為香港人集體回憶。方太原定於早年移居新加坡陪伴細孫仔，但因疫情打亂計劃，目前仍留香港；日前更加罕有為TVB節目《流行都市》做嘉賓，主持姚嘉妮、宋芝齡等爭住集郵。

方太方任利莎上TVB流行都市做嘉賓，與一眾工作人員及主持姚嘉妮、宋芝齡合照 方太方任利莎與宋芝齡合照，近況好好獲讚精神奕奕 方太方任利莎與TVB節目《流行都市》主持姚嘉妮合照 方太方任利莎近日擔任HKTVMALL廣告代言，不少網民都非常驚喜

方太訪問 12月22日播映

姚嘉妮及宋芝齡於社交平台PO出與方太合照，姚嘉妮更透露於《流行都市》訪問方太，訪問將會於冬至（22日）當日播出：「今日好開心可以訪問到方太！方太好nice，仲話有睇我嘅節目，巧開心呀！」；區議會選舉2023暫時未能勝出的宋芝齡，亦表示重返TVB開工第一日就見到方太：「大家係咪好耐冇見到我呢？今日好正呀，第一日返流行都市開工，就見到我兒時常見到的節目《方太教煮餸》哇哈哈，方太一啲都冇變，不單止精神奕奕，而且仲非常精靈添！ 最緊要係佢讚我靚女，呵呵呵呵呵呵呵」。

方太方任利莎曾出書家的味道 方太方任利莎是煮食界KOL 方太方任利莎常在亞洲亞視《方太生活廣場》及《方太美食廣場》亮相 方太方任利莎是香港烹飪電視節目主持，今年89歲 方太方任利莎不時上載近況照 方太方任利莎曾上載年輕時照片 方太方任利莎最著名作品是《方太生活廣場》暨《方太美食廣場》 方太方任利莎最著名作品是《方太生活廣場》暨《方太美食廣場》 方太方任利莎年近90歲仍非常精神 方太方任利莎有5個子女 方太方任利莎在北京出生，1948年移居到香港 方太方任利莎到鑽石山南蓮園池拍照

網民︰方太係30年前偶像

除咗姚嘉妮和宋芝齡化身小粉絲，唔少網民都留言指好耐冇見方太：「方太有十年未見過，佢就係由我細個睇到我大」、「方太真係極小機會出現喺TVB這個平台」、「嘩，見到方太，我超興奮啊，以前我媽日日睇佢煮食節目嫁」、「方太是我30多年前的偶像啦，非常棒呀！」、「細個都睇過方太教煮餸」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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