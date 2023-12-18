方太近況｜方任利莎任TVB流行都市嘉賓 姚嘉妮宋芝齡集郵 網民︰細細個就睇方太教煮餸!

方任利莎（方太）為烹飪界KOL始祖，過往於烹飪學校和電視節目以簡單食材用料教煮餸及風趣談吐吸納大批支持者，為香港人集體回憶。方太原定於早年移居新加坡陪伴細孫仔，但因疫情打亂計劃，目前仍留香港；日前更加罕有為TVB節目《流行都市》做嘉賓，主持姚嘉妮、宋芝齡等爭住集郵。

網民︰方太係30年前偶像

除咗姚嘉妮和宋芝齡化身小粉絲，唔少網民都留言指好耐冇見方太：「方太有十年未見過，佢就係由我細個睇到我大」、「方太真係極小機會出現喺TVB這個平台」、「嘩，見到方太，我超興奮啊，以前我媽日日睇佢煮食節目嫁」、「方太是我30多年前的偶像啦，非常棒呀！」、「細個都睇過方太教煮餸」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈