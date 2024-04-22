方皓玟上無綫節目遭網民批評 開live回應任何平台都會上 不介意被人unfollow

方皓玟(小明)早前在社交平台上載錄影節目的照片，表示「只要用心唱，哪裡都是天堂」，接著她再上載無綫《J Music》的節目預告片，見到她與冼靖峰合唱《分手總約在雨天》。隨即引來大批網民指她上無綫，甚至形容她是「林二汶2.0」，揚言脫粉，同時亦有網民認為歌手爭取到不同平台宣傳自己的作品並無不妥，更謂ViuTV已經很久沒有邀請小明上節目，並指說脫粉的人可能根本連小明的作品也沒有聽過，事件引來網民熱烈討論。

小明亦留意到網民的留言，除了如常宣傳新歌《人間垃圾》之外，昨日更貼出照片，留言說︰「活出自己就很足夠。」同時她解釋新歌的意思，「《人間垃圾》這首歌，表達的意思是當你看別人不順眼的時候，反映自己其實亦都有很多既存嘅問題。自己的腦和身體內如何運用這股對抗力且能反思反觀的力量，驅使自己成為一個更好的人。」 「在網上，生活上，我們都收到很多批評或鼓勵，如何轉化成為自己的改變動力也是一個重要的課題。你如何看待別人亦反映着你的修為。我們不比任何人卓越，追求的那份卓越應該是從心裏找，從內裏發掘。發掘自己的缺點，學習領悟別人的弱項和優勢，提升自己的戰鬥力成為一個無堅不摧，立地頂天的人。共勉，一起加油。」

唔覺上TVB有問題 今日中午，小明在IG進行直播，除了大談昔日的角色、合作過的對手外，見到有網民問「為何上TVB？」她亦沒有迴避，輕描淡寫表示：「我唔覺有咩問題」，她續指歌手都想多些機會去推廣自己的作品，任何平台都歡迎，自己是很隨意，覺得沒有所謂。她稱有去看每一個留言，並用對方的立場去看，自己亦會反思，但如果覺得自己沒有做錯，問心無愧就會繼續去做。