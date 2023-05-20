方皓玟音樂會｜行Catwalk搵Zpeical自肥 方皓玟encore唱《It’s Not Your Fault》獻黃偉文

音樂會甫開場，小明便攜同眾dancers現身跳唱《Lady Copy》、《虛偽》、《TMD》及《Freedom》等多首快歌，以火熱的舞台畫面迅速炒熱氣氛。有時於兩年前的首個演唱會《LOST n FOUND》，今次小明更想不帶任何「框框」及故事，將訊息留給觀眾詮釋，欲更專心、更純粹地將一直想做的表演模式帶給樂迷。她曾多次透露：「今次音樂會會有很多新嘗試，包括舞蹈綵排、編曲，以及演唱一些從未唱過的歌，很具挑戰性，亦充滿新鮮感。加上有一個一直都很想做的構思，將於今次實現出來，我自己都十分期待。」演繹《Freedom》時更邀來一拍即合的音樂人JNYBeatz一同合唱，及後二人更即席帶領觀眾一同為昨天(19日)生日的演唱會導演Jack慶祝，全場大合唱生日歌，場面溫馨。小明將舞台交給JNYBeatz後，他演唱自己的歌曲《你是我的Bae》後，突邀出好友兼說唱歌手Delta T出場合唱《No More Words To Say》，用說唱(rap)吐出百感交集的真假人際關係。

兩度獻唱 《It's Not Your Fault》震撼全場

音樂會中後段，小明唱出《還要去過生活》、《如果想我哭》、《分手總約在雨天》等樂迷熟悉的歌曲。唱畢，本場嘉賓樂隊Zpecial突然已於小明身後準備好，一同合唱由Zpecial重新編曲的《All We Have Is Now》後， Zpecial帶來他們的人氣歌曲《深夜告別練習》，她笑言是「自肥」：「我公司好多男同事都喜歡女團，我就是要跟他們對抗，加上我又好喜歡Zpecial，便『自肥』了！」最後，小明以直唱入心坎的歌聲，首度公開獻唱新歌《It's Not Your Fault》震撼全場。最後，小明一口氣帶來《假使世界原來不像你預期》、《人話》及《你是你本身的傳奇》，為音樂會畫上完美句號。不過，由於大批樂迷不願離席，不斷高呼encore」，盛情難卻的小明再出場，並邀請全場樂迷大合唱一次《It’s Not Your Fault》，送給作詞的Wyman（黃偉文）。她承諾樂迷今年定必花更多時間做歌，望為樂迷帶來更多回應時代的作品。