方皓玟音樂會｜行Catwalk搵Zpeical自肥 方皓玟encore唱《It’s Not Your Fault》獻黃偉文

兩度獻唱 《It's Not Your Fault》震撼全場

音樂會中後段,小明唱出《還要去過生活》、《如果想我哭》、《分手總約在雨天》等樂迷熟悉的歌曲。唱畢,本場嘉賓樂隊Zpecial突然已於小明身後準備好,一同合唱由Zpecial重新編曲的《All We Have Is Now》後, Zpecial帶來他們的人氣歌曲《深夜告別練習》,她笑言是「自肥」:「我公司好多男同事都喜歡女團,我就是要跟他們對抗,加上我又好喜歡Zpecial,便『自肥』了!」最後,小明以直唱入心坎的歌聲,首度公開獻唱新歌《It's Not Your Fault》震撼全場。最後,小明一口氣帶來《假使世界原來不像你預期》、《人話》及《你是你本身的傳奇》,為音樂會畫上完美句號。不過,由於大批樂迷不願離席,不斷高呼encore」,盛情難卻的小明再出場,並邀請全場樂迷大合唱一次《It’s Not Your Fault》,送給作詞的Wyman(黃偉文)。她承諾樂迷今年定必花更多時間做歌,望為樂迷帶來更多回應時代的作品。