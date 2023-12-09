施伯雄透露因吳千語一席話認定對方：那一刻是很感動

現年30歲的吳千語與「百億富三代」男友施伯雄近年愈愛愈高調，早前二人以情侶檔參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》，直認已遞交結婚申請書，並於明年舉行婚禮。而在最新一集中，男方就大談認定對方的原因，以及這段感情從家人不滿，到獲得施家人認可的經過。 施伯雄則重提當年被媒體踢爆戀情，大爆爸爸施榮怡對吳千語感不滿：「爸爸當時發了一個信息給我，他只是發了那個雜誌封面，一句話也沒有說，這個就是他表態不滿意，就覺得為甚麼我們家族的名字要出現在一個娛樂版報道裏面，這個是他表達他不滿意的做法。」施伯雄續說：「當時我跟千語剛戀愛的時候，家裡邊的人不太了解她，也會被一些媒體的報道，會對她有一個看法。」

吳千語最終亦以真誠打動施家人，每逢過年過節都為施家人送上禮物，施伯雄表示：「譬如說中秋節的時候他肯定會跟我的家人，有爺爺，我爸爸，二叔、三叔、四叔、我姐姐每一個家庭也會送一份月餅，或者是新年的時候，蘿蔔糕、年糕，也會每一個家庭也會送一份，因為她覺得她是我的當時的一個女朋友，我送禮物給你的家人是代表我的一個尊重，其實最終我爸爸也被千語這種行為就打動了。」他更透露施爸爸還會去菜市場買新鮮的魚，送到她父母家裡面，一起分享好物。