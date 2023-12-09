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娛樂
2023-12-09 19:00:38

施伯雄透露因吳千語一席話認定對方：那一刻是很感動

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施伯雄透露因吳千語一席話認定對方：那一刻是很感動

施伯雄透露因吳千語一席話認定對方。

現年30歲的吳千語與「百億富三代」男友施伯雄近年愈愛愈高調，早前二人以情侶檔參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》，直認已遞交結婚申請書，並於明年舉行婚禮。而在最新一集中，男方就大談認定對方的原因，以及這段感情從家人不滿，到獲得施家人認可的經過。 

施伯雄則重提當年被媒體踢爆戀情，大爆爸爸施榮怡對吳千語感不滿：「爸爸當時發了一個信息給我，他只是發了那個雜誌封面，一句話也沒有說，這個就是他表態不滿意，就覺得為甚麼我們家族的名字要出現在一個娛樂版報道裏面，這個是他表達他不滿意的做法。」施伯雄續說：「當時我跟千語剛戀愛的時候，家裡邊的人不太了解她，也會被一些媒體的報道，會對她有一個看法。」

 

吳千語以禮物冧掂施家人，被網民批機心重。

吳千語以禮物冧掂施家人，被網民批機心重。

吳千語最終亦以真誠打動施家人，每逢過年過節都為施家人送上禮物，施伯雄表示：「譬如說中秋節的時候他肯定會跟我的家人，有爺爺，我爸爸，二叔、三叔、四叔、我姐姐每一個家庭也會送一份月餅，或者是新年的時候，蘿蔔糕、年糕，也會每一個家庭也會送一份，因為她覺得她是我的當時的一個女朋友，我送禮物給你的家人是代表我的一個尊重，其實最終我爸爸也被千語這種行為就打動了。」他更透露施爸爸還會去菜市場買新鮮的魚，送到她父母家裡面，一起分享好物。 

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另外，施伯雄亦有提及認定對方的原因，他說：「第一次帶千語去我媽媽的墓碑，然後千語當時就跟我媽媽說『阿姨你不用擔心，你這個兒子我會好好照顧的』，我當時心情是很感動，因為我媽媽的墓碑，我也不是隨便會帶別人去看的一個地方。」他再說：「我記得有一次我們在吵架的時候，千語就說我不鬧了，因為我答應了阿姨就跟她說我要照顧你，對於我來說，我覺得那一刻是很感動的，也是同時間讓我認定了千語。」因此，他覺得千語是一個令其值得愛護的人。 對於吳千語行「老爺政策」，不少網民認為她「好有心機」：「還以為是啥對的事，送禮物不是很應該的嗎」、「不簡單這女人」等等。

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吳千語早前出席施家的家庭活動，地位受肯定。

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