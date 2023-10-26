熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-26 10:40:36

施政報告2023｜越南人才尹光、呂良偉、翁靜晶、徐克 唱歌、劇集、電影各有成就

分享：
施政報告2023｜越南人才尹光、呂良偉、徐克 唱歌、劇集、電影各有成就

施政報告2023｜越南人才尹光、呂良偉、徐克 唱歌、劇集、電影各有成就

昨日施政報告2023出爐，特首李家超宣布由即日起，開放越南人才來港就業的簽證政策，並放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻。特首落力搶人才，演藝圈當然要配合，其實多年以來，香港都不乏尹光、呂良偉、徐克等越南人才，當中有導演、演員又有歌手，在娛樂圈中甚有成就，可見越南人才輩出，確實要搶！

香港演藝圈一直都不乏越南人才，今年爆紅歌手「光B」尹光、演員呂良偉、任劍聲、翁靜晶、鄭艷麗，以至大導徐克都出生於越南。尹光由廟街唱到今年入紅館，60多年來都大受歡迎，今年更成為叱吒我最喜愛的男歌手大熱！尹光曾於訪問講過，自己懂越南話，當中有不少發音都似粵語粗口，所以他都要小心講，以免大家以為他講粗口！

尹光專訪｜與朱咪咪有拗撬直認已破冰 紅館演唱會請葉子楣睇騷(有片）

尹光 專訪｜尹光與朱咪咪有拗撬直認已破冰 紅館個唱請葉子楣睇騷 尹光將於11月4日重踏紅館舞台，舉行《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》。 網上資料顯示尹光的年齡為74歲，其實他明年將迎來80大壽。 葉子楣跟尹光合演1991年電影《老表發錢寒》結緣。 尹光新歌《Dear Myself》打入903專業推介第16位。 尹光憑新歌《Dear Myself》首次打入叱咤榜。 《Dear Myself》回顧尹光的大半生，更道出他多年心聲。

至於由無綫藝員訓練班出身的呂良偉，曾是TVB一線小生，更主演過電影經典作《跛豪》。現時仍然活躍於影壇的呂良偉，也精通越南話及泰語，而且年紀越大越有型，香港早於60年代已搶得此人才，實在有先見之明。

呂良偉保養得宜，66歲完全沒有老態。（呂良偉微博） 呂良偉保養得宜，66歲完全沒有老態。（呂良偉微博） 呂良偉保養得宜，66歲完全沒有老態。（呂良偉微博） 呂良偉保養得宜，66歲完全沒有老態。（呂良偉微博） 呂良偉保養得宜，66歲完全沒有老態。（呂良偉微博） 呂良偉保養得宜，66歲完全沒有老態。（呂良偉微博）

至於同樣出生於越南的翁靜晶，一歲移民來港，曾於電影《喝采》及劇集《荳芽夢》中擔任女主角。後來她修讀法律，考獲律師資格，並發揮俠義精神拆穿多宗宗教騙案，現時人稱她為「女俠」，確是500年難得一遇之人才！而大導徐克更不消說，15歲由越南移民來港的他，是香港電影新浪潮的重要人物之一，鏡頭下大作不計其數，更三奪香港電影金像獎最佳導演，為香港電影界不可或缺之人才。

翁靜晶在越南出生，一歲移民香港 導演徐克15歲由越南移民來香港

至於非越南本土出生，卻有越南家庭背景的人才亦不少。例如一代女神鍾麗緹、名模樂基兒、人稱「香香」的港姐岑麗香，黃祥興、黃長發兄弟等，都是以美貌見稱，並在各自範疇有不同成就，證明越南血統人士都內外兼備。至於來到今年，就有位越南歌手Hoàng Thuỳ Linh憑《See Tình》一曲洗腦，歌詞「叮叮噹噹」唱到爆紅，未知香港演藝圈會否搶得這位越南歌手來港，為越南幫再添一員？

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

黃祥興有越南家庭背景。 黃長發有越南家庭背景。 港姐岑麗香有越南家庭背景。 一代女神鍾麗緹有越南家庭背景。 名模樂基兒有越南家庭背景。
越南歌手Hoàng Thuỳ Linh憑《See Tình》一曲洗腦，香港演藝圈會否搶得這位人才？

越南歌手Hoàng Thuỳ Linh憑《See Tình》一曲洗腦，香港演藝圈會否搶得這位人才？

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受