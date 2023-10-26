施政報告2023｜越南人才尹光、呂良偉、翁靜晶、徐克 唱歌、劇集、電影各有成就

昨日施政報告2023出爐，特首李家超宣布由即日起，開放越南人才來港就業的簽證政策，並放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻。特首落力搶人才，演藝圈當然要配合，其實多年以來，香港都不乏尹光、呂良偉、徐克等越南人才，當中有導演、演員又有歌手，在娛樂圈中甚有成就，可見越南人才輩出，確實要搶！

至於由無綫藝員訓練班出身的呂良偉，曾是TVB一線小生，更主演過電影經典作《跛豪》。現時仍然活躍於影壇的呂良偉，也精通越南話及泰語，而且年紀越大越有型，香港早於60年代已搶得此人才，實在有先見之明。

至於同樣出生於越南的翁靜晶，一歲移民來港，曾於電影《喝采》及劇集《荳芽夢》中擔任女主角。後來她修讀法律，考獲律師資格，並發揮俠義精神拆穿多宗宗教騙案，現時人稱她為「女俠」，確是500年難得一遇之人才！而大導徐克更不消說，15歲由越南移民來港的他，是香港電影新浪潮的重要人物之一，鏡頭下大作不計其數，更三奪香港電影金像獎最佳導演，為香港電影界不可或缺之人才。

至於非越南本土出生，卻有越南家庭背景的人才亦不少。例如一代女神鍾麗緹、名模樂基兒、人稱「香香」的港姐岑麗香，黃祥興、黃長發兄弟等，都是以美貌見稱，並在各自範疇有不同成就，證明越南血統人士都內外兼備。至於來到今年，就有位越南歌手Hoàng Thuỳ Linh憑《See Tình》一曲洗腦，歌詞「叮叮噹噹」唱到爆紅，未知香港演藝圈會否搶得這位越南歌手來港，為越南幫再添一員？ 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈