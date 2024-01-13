旁觀者｜林浩文感激王敏奕帶入戲 為飾智障者與家人反覆模仿練習

由周柏豪、王敏奕、吳若希等合演的無綫劇集《旁觀者》昨晚（12日）一集以阿章（林子超飾）與小白（林浩文飾）最為搶戲。二人雖然同樣飾演智障院友，但因為子超和浩文的角色際遇不同，故二人演繹方法亦有分別兼各有各搶。
子超飾演的阿章，由於不是院長集中對付對象，故性格較活潑樂天，子超除了在臉部表情下了很大功夫，聲線方面亦明顯採用了天真娃娃Tone。談到拍攝難忘事，子超透露是在街市頑皮搗蛋的場口：「最難忘喺條街度跳嚟跳去，因為我演呢個角色需要好多專注力，先至可以完全投入到。奈何當時嘅環境好多人同好嘈，所以對專注力係一個好大嘅挑戰。」
至於飾演小白的林浩文，由於角色長期備受虐待，故全程演繹相對較壓抑，除了要挑戰喊戲，還要長期做出驚恐及有口難言狀態，林浩文坦言是從演以來最有突破角色。為了演好小白，林浩文事前準備功夫長達一個月，林浩文說：「我事前參考咗好多相關訪問同電影，然後再不斷喺屋企反覆模仿同練習，包括同屋企人傾偈、食飯、去廁所、斟水飲，我都keep住個狀態，搞到我屋企人都唔係好習慣。由收到要做呢個角色到正式拍攝，中間大概用咗一個月時間反覆練習，嘗試感受佢哋嘅內心世界同身體上嘅限制。」
林浩文還特別感激王敏奕幫忙帶入戲：「有場戲係敏奕送我返屋企，嗰場戲我要喊得好勁，但我點都去唔到應有嘅情緒。敏奕就好好咁同我傾咗一陣，慢慢帶我進入狀態，然後我就好順利完成咗場戲，所以我非常感激敏奕。」