旁觀者｜林浩文感激王敏奕帶入戲 為飾智障者與家人反覆模仿練習

由周柏豪、王敏奕、吳若希等合演的無綫劇集《旁觀者》昨晚（12日）一集以阿章（林子超飾）與小白（林浩文飾）最為搶戲。二人雖然同樣飾演智障院友，但因為子超和浩文的角色際遇不同，故二人演繹方法亦有分別兼各有各搶。

子超飾演的阿章，由於不是院長集中對付對象，故性格較活潑樂天，子超除了在臉部表情下了很大功夫，聲線方面亦明顯採用了天真娃娃Tone。談到拍攝難忘事，子超透露是在街市頑皮搗蛋的場口：「最難忘喺條街度跳嚟跳去，因為我演呢個角色需要好多專注力，先至可以完全投入到。奈何當時嘅環境好多人同好嘈，所以對專注力係一個好大嘅挑戰。」