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娛樂
2023-12-29 21:30:44

旁觀者｜王敏奕自爆流足一公升眼淚 周柏豪讚角色好玩：感情線浪漫又虐心

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王敏奕與周柏豪在劇中有感情線。

王敏奕與周柏豪在劇中有感情線。

由周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚等合演的無綫劇《旁觀者》，於11日首播。

《旁觀者》以連環殺手與女警之間的矛盾、牽絆及角力為劇集重點，劇情講述天生是「高敏感族」的女警姚自如（阿魚，王敏奕飾），接二連三捲入離奇死亡事件，隨著與拍檔丘浚祈（羅天宇飾）深入調查，阿魚驚揭某部分死者身份竟是其他死亡事件中的疑兇，且每次案發現場均會發現鼠尾草，似是有人暗地借「正義」之名大開殺戒。 另一邊廂阿魚查案期間偶遇Café老闆王覓希（周柏豪飾），由於同樣天性敏感及為人設想，二人火速墮入愛河。阿魚天生是「高敏感族」，對聲音及光線等變化均特別敏感，後來阿魚意外發現朱古力及鹽檸水是幫助自己「逃避」及「投入」的靈藥，每次查案均會飲用大量鹽檸水更成了阿魚標誌，對此敏奕笑言：「我自己本身都鍾意飲水，完全唔係問題， 哈哈。」除了吸入大量水份，敏奕為角色亦付出了不少淚水：「真係好多崩潰場面，我諗我流咗有一公升眼淚，係我拍劇咁耐以嚟最Emotional（情緒化）一次。」

 

王敏奕坦言這是入行以來最難演及最怕演不好的角色 。

王敏奕坦言這是入行以來最難演及最怕演不好的角色 。

敏奕又坦言《旁觀者》是其入行以來最難演及最怕演不好的角色：「首先呢個角色有特殊狀況高敏症，同埋我真係好鍾意個劇本。我記得我一開始睇劇本係追住落去睇，好似睇到一本好鍾意嘅小說咁，劇本中講緊嘅人性、親情、愛情、現世中嘅冷漠都好令我感動。呢個角色困難嘅原因係因為佢長期活喺掙扎之中，戲劇最好睇嘅就係呢種掙扎。」 

由於劇中角色關係複雜，敏奕與柏豪談及合作場口時，異口同聲表示既浪漫又虐心，柏豪更「覓希」上身長篇大論謂：「係一種好慘、好淒美嘅浪漫，總之乜都有啲，對立、矛盾同無能為力等等，喺情緒上係幾辛苦嘅，拍完會好攰，但演嘅時候就好好玩。」而「老是常出現」的丘浚祈雖然表面看似任勞任怨、聽教聽話，但其實患有嚴重「強逼症」，為了令角色更有說服力，羅天宇除了刻意「禁食」保持瘦弱，並破天荒以「All Back」髮型上陣，他說：「我之前咁多年啲角色都一定有蔭，依家真係好唔舒服。」

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王敏奕自爆流足一公升眼淚 。 周柏豪讚角色勁好玩。 羅天宇為劇集除刻意「禁食」保持瘦弱，更破天荒以「All Back」髮型上陣。
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