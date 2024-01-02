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娛樂
2024-01-02 19:00:46

旁觀者｜王敏奕「隔空鞭策」尹詩沛一個月勁減十磅 吳珮如為演抑鬱角色專登減食量

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《旁觀者》於元旦播出首播，王敏奕的顏值獲讚靚過《新聞女王》。

由周柏豪、王敏奕、吳若希等主演的《旁觀者》昨日(1 )首播，首集已開出兩個重要個案，分別是「耐人尋味櫃中藏屍」及「酒吧姦殺墮樓事件」，單元主角分別是飾演Carol的吳珮如及Nana的尹詩沛，兩位演員均讚角色有發揮兼有突破。

Carol與丈夫譚偉文（黃嘉樂飾）離婚後生無可戀，但為顧全面子只能對人歡笑，看似燦爛的人生其實零知己，最終Carol因意外被困櫃子選擇放棄掙扎自殺，結局令人唏噓。Carol 個案特別之處，是女警姚自如（阿魚，王敏奕飾）調查期間因運用了自身的高敏特質，能對Carol臨死前的處境感同身受，為了凸顯阿魚的代入，鏡頭交叉剪接吳珮如與王敏奕穿著同一服飾、以同一情緒做同一件事，手法特別。

王敏奕及珮如受訪時，異口同聲指相關場口好玩又難度高。王敏奕說：「拍攝過程的確唔容易，對演員甚至導演嘅挑戰都好大，但真係非常好玩！通常都係個案主角先做一次，然後再到我重演，咁樣製作上的確會花好多時間，但大家睇回放時都覺得好過癮，因為喺電視好少見到呢種拍攝手法。」敏奕更笑言由於其參與場口不少，《旁觀者》是其入行以來「瞓得最少」的一套劇。

為咗交叉剪接出嚟效果更好，敏奕同珮如拍攝時做咗唔少溝通。

珮如則說：「今次角色都幾大挑戰，演繹自殺嘅角色都係我做演員嘅Bucket list之一；我仲記得拍自殺場口當日係我生日，所以更加難忘。呢個角色難度在於首先要諗好多唔開心嘅嘢令自己進入狀態，而為咗配合角色抑鬱嘅特質，拍嗰陣我盡量都食得好少，拍攝當日更加係咩都冇食淨係飲水，希望睇落清減啲憔悴啲。」珮如亦指與敏奕合作很開心和合拍：「我同佢每一take之後都會鑽研返個Playback，睇吓點樣可以做得更加同步同好睇，我哋落咗唔少心機喺啲detail位度，希望觀眾會睇到。」

吳珮如話今次角色好Heavy。

詩沛亦同樣甚有發揮，其飾演的NanaCafé老闆王覓希周柏豪飾）常客之一，每次出現均濃妝艷抹兼滿懷心事，昨晚一幕詩沛邊吃沙律邊啜泣、以及看到雪糕後嚇至面容扭曲兼歇斯底里的狀態更是演技考牌作。除了演技，詩沛是次造型亦甚為亮麗，獲網民大讚靚女。

談到今次角色顏值大躍進，詩沛笑言全靠王敏奕的「隔山鞭策」，令她在一個月內成功減掉十磅：「一開頭監製阿細已經話我同敏奕會著同一套衫、做同一場戲，阿細話我唔會話你肥，不過你同敏奕著埋同一套衫，就睇吓你會唔會嫌自己唔夠瘦喇。嗰陣我都有一個月去追番敏奕個進度，希望出到嚟畫面可以靚啲。（總共減咗幾磅？）十磅左右，都係靠健康飲食同做運動。

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尹詩沛今次呢個角色，絕對係靚的突破，減咗成十磅嘅佢，連塊面都尖咗。

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