旁觀者｜王敏奕「隔空鞭策」尹詩沛一個月勁減十磅 吳珮如為演抑鬱角色專登減食量

由周柏豪、王敏奕、吳若希等主演的《旁觀者》昨日(1 日)首播，首集已開出兩個重要個案，分別是「耐人尋味櫃中藏屍」及「酒吧姦殺墮樓事件」，單元主角分別是飾演Carol的吳珮如及Nana的尹詩沛，兩位演員均讚角色有發揮兼有突破。 Carol與丈夫譚偉文（黃嘉樂飾）離婚後生無可戀，但為顧全面子只能對人歡笑，看似燦爛的人生其實零知己，最終Carol因意外被困櫃子選擇放棄掙扎自殺，結局令人唏噓。Carol 個案特別之處，是女警姚自如（阿魚，王敏奕飾）調查期間因運用了自身的高敏特質，能對Carol臨死前的處境感同身受，為了凸顯阿魚的代入，鏡頭交叉剪接吳珮如與王敏奕穿著同一服飾、以同一情緒做同一件事，手法特別。

王敏奕及珮如受訪時，異口同聲指相關場口好玩又難度高。王敏奕說：「拍攝過程的確唔容易，對演員甚至導演嘅挑戰都好大，但真係非常好玩！通常都係個案主角先做一次，然後再到我重演，咁樣製作上的確會花好多時間，但大家睇回放時都覺得好過癮，因為喺電視好少見到呢種拍攝手法。」敏奕更笑言由於其參與場口不少，《旁觀者》是其入行以來「瞓得最少」的一套劇。

珮如則說：「今次角色都幾大挑戰，演繹自殺嘅角色都係我做演員嘅Bucket list之一；我仲記得拍自殺場口當日係我生日，所以更加難忘。呢個角色難度在於首先要諗好多唔開心嘅嘢令自己進入狀態，而為咗配合角色抑鬱嘅特質，拍嗰陣我盡量都食得好少，拍攝當日更加係咩都冇食淨係飲水，希望睇落清減啲憔悴啲。」珮如亦指與敏奕合作很開心和合拍：「我同佢每一take之後都會鑽研返個Playback，睇吓點樣可以做得更加同步同好睇，我哋落咗唔少心機喺啲detail位度，希望觀眾會睇到。」