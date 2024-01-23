熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-23 22:13:25

旁觀者｜結局周全城估殺手！王敏奕羅天宇連詩雅最大嫌疑

分享：

王敏奕是黑鼠尾草殺手？

由王敏奕、周柏豪、羅天宇、連詩雅等主演的《旁觀者》踏入結局周，為了愛人阿魚（王敏奕飾），「白鼠尾草殺手」覓希（周柏豪飾）忍手多時，但隨著馬子洋（謝東閔飾）及Café店員Viane（丁樂鍶Janice飾）先後被殺，而二人死後身邊點燃的均是黑鼠尾草而非白鼠尾草，令阿魚等人認定有新的連環殺手出現。

對於有新連環殺手出現，網民感到相當好奇，認為受了喪母打擊後情緒更為波動的阿魚最大嫌疑；至於有著被欺凌過去兼有強逼症的浚祈，及慘遭愛慕對象出賣兼慘遭強姦的柏妍（連詩雅飾）亦在嫌疑人之列。

周柏豪為了愛人「忍手」多時。

昨晚（22日）一集個亦引發討論，有網民直指故事虐心。個案主角VianeJanice飾）作為覓希Café員工的她經常遲到早退、無故曠工兼無心工作，每次覓希想訓示她時，她必然惡人先告狀兼歪理連連，令覓希及觀眾為之激心對於親生兒子康仔（林景熹飾）Viane亦相當不稱職，未婚產子的她雖已為人母但仍戀愛大過天，為了現任男友更主動放棄康仔撫養權，結果令康仔遭受同樣不負責任的生父毒打，令阿魚覓希及觀眾相當看不過眼，最終就在Viane決定改過一刻，神秘殺手將她送了往鬼門關。

 

Janice憑《美女廚房》「美味天使」腸粉身份為觀眾熟悉。

憑《美女廚房》「美味天使」腸粉身份為觀眾熟悉的Janice，入行年參與過不少劇集拍攝，當中最突出的是《殺手》中的兔女郎，劇集播出時一度引發熱話。是次Janice造型雖然只是普通MK妹，但由於角色人設及遭遇均十分出位，昨晚一幕藏屍紙盒更是矚目驚心。

Janice受訪時坦言是次角色很大突破：「都算係第一次接到咁重戲份嘅角色，初初我睇完個劇本，都有感嘆話：『咁都得？點解會有啲咁嘅阿媽』，但再睇細啲對白同埋聽監製解釋後就明白多咗，呢個其實只係一個一啲都唔生性嘅MK妹，畀人搞大咗個肚但又唔識照顧仔女。」為了凸顯角色的不負責任及不成熟，Janice透露經過深入觀察及做功課後，為角色設計了不少對白及小動作。

昨晚敏奕的演出亦很搶，被封為劇集MVP的她，在一集裏一口氣挑戰了爆喊、淋雨，最經典場口則是整個人浸在浴缸中。嚇人的是，敏奕不但在水中仍能睜開雙眼，就算閉氣多時亦能應付自如，還能分心及分神演戲，難怪阿細亦大讚熟水性的敏奕對場口拍攝幫助很大，並透露無論浸浴缸或是淋雨戲，敏奕均是一Take完成，足證劇組台前幕後甚有默契。劇中因為角色遭遇及性格感性要多番挑戰喊戲的敏奕，昨晚憶及亡母一幕時、眼淚接連不斷地分別從左眼及右眼徐徐落下的「落雨式喊法」，不但入心入肺，更相當唯美，要封為「淚美人」絕不為過。

Ad Block

無論浸浴缸或是淋雨戲，敏奕均是一Take完成。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受