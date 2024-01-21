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娛樂
2024-01-21 23:00:20

旁觀者｜胡蓓蔚農曆七月拍停屍間場口瘋狂喊驚 遭豹哥鬧爆唔專業

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胡蓓蔚在《旁觀者》中扮演王敏奕的母親，但一直以幻覺形式存在。

由周柏豪、王敏奕主演的《旁觀者》，上周五(19日)揭開胡蓓蔚為何會失驚無神出現。不少網民猜測胡蓓蔚一早已死，原來她的角色因為戀愛大過天，一直漠視女兒王敏奕的感受，多次因失戀受刺激帶著女兒一起尋死，王敏奕決定「詐死」兼痛下決心離開媽咪，並靠幻想出來的媽咪作為精神支持。可惜，母女和好之際，胡蓓蔚最後因病離逝。

 

胡蓓蔚演出破格

胡蓓蔚在《旁觀者》的演出相當破格，由於角色大部分時間「存活」在王敏奕的幻想中，故此每次出場均甚有驚喜，其中最經典一幕是在停屍間的不同角落出現，陰森的氛圍配以胡蓓蔚搞怪活潑的演出，令場口勁有記憶點。另外為了突顯她失去女兒後的失落，豹嫂又要挑戰食垃圾飯盒及瞓街等不同頹廢行為。

為一場戲學踩Roller

豹嫂受訪時坦言是次演出過足戲癮，並笑謂最難是踩Roller場口：「我完全唔識踩嘅，我嚟到呢個年紀先嚟跟專業老師上堂學，但可惜拍嗰日天公唔造美落大雨，嗰場係喺室外公園拍，地下好跣好滑，監製導演驚我跣親，到最尾都係輕輕咁帶過嚟拍，好多位我淨係上半身演戲，變相冇得學以致用。」

與王敏奕一對望即爆喊

談到與敏奕勁多對手戲，豹嫂笑言私下稱敏奕做老師：「好多謝敏奕，我演戲真係冇乜經驗，有時啲走位都唔係好識，係敏奕教我點留意啲細位同教我講嘢語氣要平啲、唔使咁演。我同敏奕都有個化學作用嘅，就係我哋對戲時唔可以四目交投，否則一望就會忍唔到爆喊，所以喊戲對於我哋冇難度。」

豹哥鬧爆唔專業

談到停屍間場口，豹嫂透露其實拍攝前勁驚，更因而遭「豹哥」單立文教訓：「拍停屍間嗰日啱啱係農曆七月，我拍之前喺屋企好驚，係咁同豹哥講好驚、大吉利是，唔想拍喇，豹哥就勁鬧我，佢話：『你呢個人咁咪唔專業咯，你演員嚟架，驚咩啫，個個都係咁演』。第二日去到片場我又同敏奕講好驚，佢都話冇嘢嘅，反而畀敏奕一講我個心就定番。」

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豹嫂開心Share Keep弗心得

除了出場場口特別，豹嫂的裝扮亦相當精彩，由三十歲演到五十歲的她，劇中造型漂亮又多變，除了有多款短打，不少造型更是Y2K風格；而Paisley Carry這些青春打扮不但零違和，雪白肌膚、修長美腿及健碩腹肌更是相當搶焦，即使演繹三十歲少婦亦勁有說服力。談到Y2K，豹嫂透露其實是以假髮上陣，並感謝服裝為了她準備了至少十套八、九十年風格造型。問到Keep弗心得，豹嫂笑謂：「好幸運本身個身形都算穩定，咁我都有做開運動同搵PT訓練。至於飲食方面，我就冇特別戒口，我乜都食嘅，但如果今餐食多咗，下餐就會食好少拉上補下。」

豹嫂在《旁觀者》中有多個不同造型。

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