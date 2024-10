櫻坂46成員山崎天及藤吉夏鈴早前來港為11月的大型音樂節Clockenflap的演出宣傳。兩人訪港期間接受傳媒訪問及觀光,更向MIRROR和COLLAR挑戰舞蹈。COLLAR派出Candy及Day迎戰,雙方互挑對方指定舞曲。櫻坂46選了剛推出的單曲《I want tomorrow to come》來dance challenge。《I want tomorrow to come》舞蹈超講求體力,Candy和Day也應付自如。