日本88歲AV女優自白7年前入行經過　不煙不酒冀工作到90歲

即時中心／綜合報道

日本AV產業發達，培養出各形各色的AV女優，但最猛的AV女優非小笠原祐子莫屬，身為全球現役最老的AV女優，81歲出道，轟動日本AV界，至今已經入行7年。

被朋友連哄帶騙入行

面對訪問，小笠原祐子侃侃而談，毫不扭捏，她宣稱在工作時從未有過高潮，但即時如此仍希望能夠保持健康，工作到90歲。

小笠原祐子之所以出道完全是個意外，當時身邊女性友人建議他進入AV界，還以邀約吃飯為由，連哄帶騙，把小笠原祐子帶到AV製作公司參觀，她當時脫口說出「要是我的話，才不要老男人，帥哥不好嗎」，沒想到製作人在一週後果然幫她準備了帥哥，讓她決定以81歲高齡重新開機。

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