早霸王丨梁嘉琪接任Marco主持工作惹負評 森美護花：係大家掛住Marco

由森美、小儀和孔慶慇（Marco）主持嘅商台電台節目《早霸王》一直受聽眾喜愛，開咪約3年，三人笑料百出並養成默契，不過Marco日前決定辭職，另有新發展。由於上周五（3日）Marco最後一個工作日，森美仲喺日本旅行中，所以森美特意於啱啱過去嘅星期一（6日）邀請Marco回商台一齊做節目，同時宣布由梁嘉琪接任Marco嘅主持工作；但梁嘉琪首集嘅表現惹嚟唔少負評。

聽眾表示梁嘉琪好趕客

梁嘉琪畢業於演藝學院，於無綫主力擔任主持工作，包括節目《學是學非》、《你健康嗎？》等等，至2020年低調離巢主力發展自家品牌，及後又為香港開電視拍攝節目《關於早餐的一些事》，主持經驗相當豐富。不過，《早霸王》聽眾表示梁嘉琪經常大笑好嘈，又對佢唔知咩係魚雷，要森美花時間解釋一大輪稍有微言，表示梁嘉琪好趕客，森美搵錯Marco接班人。而森美於昨日（9日）節目中為梁嘉琪護航，向梁嘉琪表示唔好因為網上留言而唔開心：「唔係你唔好，而係大家都掛住marco啫！」亦指出，大家接受新事物需要時間，覺得新人帶畀節目有新衝擊。森美又提及自己曾於拍攝後問及戴祖儀和另一位富家女「魚雷」一事，二人都表示唔知：「原來個個都唔知，真係怪錯咗梁嘉琪。」

梁嘉琪接任Marco主持工作

早霸王Facebook

梁嘉琪接任Marco主持工作

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梁嘉琪

梁嘉琪IG

梁嘉琪

梁嘉琪IG

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈