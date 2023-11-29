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娛樂
2023-11-29 16:15:00

早霸王｜外判司機爆無綫一線藝人勁孤寒 森美︰一定唔係陳豪馬明

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森美指陳豪是出名的好人，馬國明也是很大方。

由森美、小儀和梁嘉琪主持的《早霸王》，日前有自稱是TVB前外判司機，負責駕駛外景車，對方致電節目表示曾接載過森美和梁嘉琪，更大讚他們非常好，「你哋非常好，very good！只係有啲一線就……

小生初入行態度差

這位司機聲稱曾接載過一位剛入行的男藝人，「依家都算小生，但當時就唔係」，並指對方要拍外景飲食節目，同行有導演、PA、攝影師及撰稿員。他指對方拍完之後上車休息，但因為工作人員要搬器材上車，於是他把車移一移，竟遭對方大鬧︰「你做乜嘢？」及後眾人上車離開，當駛至荃灣時，其他人落車，「佢仲坐喺中間繞埋手，擘大對腳坐喺度，咁我咪開車，佢突然好大聲鬧：『你做乜嘢呀？我都未落車！』我心諗，一線都冇你咁樣啦！

早霸王

森美、小儀及梁嘉琪主持《早霸王》，近日小儀放假。

非直屬員工冇份食

這位司機又透露，有部份一線藝人的態度很惡劣，不時鬧人，並提到出外景時如到餐廳食飯，公司會有30元的津貼，有一線藝人心情好，高呼：「今日我包底！」但事後卻向劇務說︰「6個唔係直屬TVB員工，點解要請呀」森美和嘉琪聞言後大感驚訝，並謂︰「咁又唔OK喎！連我呢啲下線都請啦！

對方表示：「我同劇務講，唔緊要，每人都係凸十幾蚊，我俾夠20蚊一個，6個人即係120蚊，多咗我請佢(一線藝人)飲茶嘅，唔好咁小器！森美表示，自己合作過的人很少會這樣計算，並強調陳豪及馬國明都是很友善，因此不是嫌犯。

陳豪

陳豪是出名的好好先生。

有一線藝人精打細算

及後再有一名外判司機致電《早霸王》，他先反駁了第一位司機幾句，質疑對方可能態度也不算好，又謂藝人萬歲未必有司機份，惟對於有一線藝人萬歲會計數一事，他表示︰「佢講嗰未必一定係我嗰個。有次我出crew拍一個節目，中間時間大家食飯，某個星心情靚，話下午食飯佢萬歲。咁大家好開心啦車長一齊食飯，當日有6個車長，之後佢話『飲嘢我嘅，車長嘥氣啦，凍飲加2！」及後嘉琪表示，因為個餐已包飲品，森美說︰「呢啲一線好嘢喎！精打細算！

佘詩曼

佘詩曼拍攝《新聞女王》期間不停萬歲，請食鮑魚及燉湯。

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