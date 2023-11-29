早霸王｜外判司機爆無綫一線藝人勁孤寒 森美︰一定唔係陳豪馬明

由森美、小儀和梁嘉琪主持的《早霸王》，日前有自稱是TVB前外判司機，負責駕駛外景車，對方致電節目表示曾接載過森美和梁嘉琪，更大讚他們非常好，「你哋非常好，very good！只係有啲一線就……」 小生初入行態度差 這位司機聲稱曾接載過一位剛入行的男藝人，「依家都算小生，但當時就唔係」，並指對方要拍外景飲食節目，同行有導演、PA、攝影師及撰稿員。他指對方拍完之後上車休息，但因為工作人員要搬器材上車，於是他把車移一移，竟遭對方大鬧︰「你做乜嘢？」及後眾人上車離開，當駛至荃灣時，其他人落車，「佢仲坐喺中間繞埋手，擘大對腳坐喺度，咁我咪開車，佢突然好大聲鬧：『你做乜嘢呀？我都未落車！』我心諗，一線都冇你咁樣啦！」

非直屬員工冇份食 這位司機又透露，有部份一線藝人的態度很惡劣，不時鬧人，並提到出外景時如到餐廳食飯，公司會有30元的津貼，有一線藝人心情好，高呼：「今日我包底！」但事後卻向劇務說︰「呢6個唔係直屬TVB員工，點解要請呀？」森美和嘉琪聞言後大感驚訝，並謂︰「咁又唔OK喎！連我呢啲下線都請啦！」 對方表示：「我同劇務講，唔緊要，每人都係凸十幾蚊，我俾夠20蚊一個，6個人即係120蚊，多咗我請佢(一線藝人)飲茶嘅，唔好咁小器！」森美表示，自己合作過的人很少會這樣計算，並強調陳豪及馬國明都是很友善，因此不是嫌犯。