台灣天王周杰倫與昆凌2014年結婚,並先後育一女一子。今年一月周董宣佈太太陀第3胎。昨日(6日)昆凌終卸貨,平安誕下女兒,再度升呢做人父的周董隨即在IG公布喜訊 ,他分享了bb 可愛的萌照,並寫道:「母女兩位都辛苦了 @hannah_quinlivan Thank God for this beautiful gift! 」不少圈中好友包括邱勝翊(王子)、廖子妤等都紛紛留言送上祝福。

而昆凌亦有貼上一張兩公婆以手抱著女兒腳仔形成一個大心形的照片,相當溫馨,並以英文寫道:「就在你認為你了解愛的時候,一些小事會提醒你愛到底有多大。#謝謝辛苦照顧我們的醫護人員」。