明日戰記 | 內地觀眾狠批劇本差 香港網民反擊：科幻片有邊套有劇情？

由古天樂監製及主演嘅華語科幻動作電影《明日戰記》，將於8月25日香港上映，但內地方面早在上周五（5日）已上映。雖然雲集劉青雲、張家輝、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪等一班好戲之人及張家輝友情客串，但內地觀眾評價相當麻麻，於豆瓣網站中評價大多只有兩或三粒星。

《明日戰記》由天下一電影製作，早就在銅鑼灣勿地臣街大型3D電視外牆播放預告片作宣傳作用。《明日戰記》除咗有一班好演員，更加耗資咗逾4.5億港元製作，包括沿用香港本土設計師、道具及後期製作等；加上，古天樂曾透露，是次拍攝並非憑空想像，而是先製作動畫供團隊及演員參考，再跟住動畫去拍，可謂係最矚目嘅電影；不過內地網民睇完後紛紛狠批劇本差、又無劇情，表示差點要求退錢：「東拼西湊，亂七八糟」、「如果不是看著它在特效製作的誠意上，真的很難給2星。劇本爛到千夫所指，每一場戲都毫無新意」、「古天樂盡力了，但不是盡力了就有好結果」、「兩句對白可概括全套電影」、「劇情過於簡單，看了開頭就差不多知到結局」、「期待不要太高，科幻元素很低。個人覺得彩蛋比正片精彩」等等。

對於內地網民影評，有香港網民雖然未正式睇到《明日戰記》，但就以一句反駁內地網民：「請問科幻片有邊套真係有劇情㗎？」獲其他網民加把嘴埋去反擊內地網民，表示一定會力撐古天樂，仲提到《明日戰記》係開創科幻動作電影嘅先河，又舉例指一般來說睇外國科幻片都係睇特效，劇情只係配角。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載