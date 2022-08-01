明日戰記｜古天樂劉青雲孭33磅重裝險中暑 從影以來未試過的體驗

由古天樂監製兼主演的香港首部科幻片《明日戰記》，獲選為今屆香港國際電影節開幕電影，電影節放映場次今天正式發售，古天樂與劉青雲穿上重裝的終極海報亦同步曝光。兩人在炎夏穿上重達33磅的重裝上陣，體溫高達40度，猶如中暑兼不能去廁所，古仔形容是從影以來從未有過的體驗。電影將於8月25日正式公映。

至少花15分裝穿甲 古天樂一向鍾情科幻片，今次親自監製香港的首部科幻片，《明日戰記》製作均是出自本地團隊，古仔和青雲身上的動力裝甲由曾參與荷李活電影的本地概念設計師打造，導演吳炫輝指出，「單是頭盔已多達200個組件，裝甲最大的難處在於需要讓演員着上身外更能自如活動。」要穿上動力裝甲應付動作場面已殊不簡單，古仔與青雲還要在高溫天氣下拍攝，雙雙陷中暑邊緣，古天樂形容每次穿上裝甲，均感到有股熱氣湧上來，非常辛苦，「身上的動力裝甲超過33磅，而且有很多動作戲及正值炎熱天氣，印象最深是首次着上裝甲時，每次都要花半小時以上，即使熟練後都需時15分鐘。」劉青雲幽默和應：「必須要非常有動力才能穿上這套動力裝甲，身體感到很重，拍完要做很多伸展運動。」