明日戰記 | 古天樂好心事件簿！低調搞掂李健仁醫藥費 為一個承諾拍《尋秦記》電影版

古天樂有份投資、耗資4億5千萬嘅嘅新片《明日戰記》喺內地票房失利，上映12億至今僅收3.71億元人民幣。有報導話古天樂內地做宣傳時更感觸落淚，而近期就有唔少人喺社交平台發文，盛讚古生貢獻良多，因此表態撐《明日戰記》。

的確，近年差唔多圈中大小事都見到古天樂出手相助，絕對對得住演藝人協會會長呢個名銜。

低調義助李健仁盧海鵬醫藥費

「如花」李健仁3年前喺深圳中風，影響生活能力同埋生計，病情好轉後佢發文感謝古天樂同埋「大劉」劉鑾雄伉儷。李健仁曾表示古生出錢出力，並透過演藝人協會安排免費中醫治療。另外，早年盧海鵬心臟有事要入院通波仔，有傳古天樂私下幫手埋單負責6位數手術費。傳媒求證時古生都只係話冇回應，低調得很。而前年癌症逝世嘅曾偉權，生前契妹亦公開感謝古天樂。古生與曾偉權拍《尋秦記》認識，據聞古同樣幫忙處理曾偉權一筆為數唔少嘅醫藥費。

欲助藍潔瑛殮葬費

80年代TVB花旦藍潔瑛於2018年離世，其後古天樂以演藝人協會會長身份表示，會全力協助處理藍之後事。據知古本來想喺殮葬費上盡點綿力，但藍潔瑛家人則婉拒心意。另一位逝世藝人李兆基，其好友陳慎芝提到，古天樂親自搵佢問有冇嘢幫手，十分有心。

親自落鋪撐鄧一君開車仔麵鋪

古天樂廿幾年前拍《烈火雄心》時同鄧一君飾演兄弟，拍完劇亦順理成章做埋好兄弟。後來鄧一君離開娛圈做保險，傳聞第一張單就係古天樂幫佢買。3年前一君開車仔麵檔，本來想生意穩定先招呼好友，但係古天樂一收到風就親自祝賀，隔一排仲兌現承諾，落去鋪頭試食兼撐場。

原班人馬拍《尋秦記》電影版 為悼念原作者黃易

「牙齒當金使」嘅事件，唔止撐鄧一君一單咁少。古天樂仲喺TVB嘅時候，主演劇集《尋秦記》令佢人氣更上一層樓。3年前古旗下公司「天下一」開拍《尋秦記》電影版，起用當年電視劇版本原班演員，包括近年甚少幕前演出嘅雪兒、郭羨妮，主力拍劇嘅林峯、宣萱同滕麗名，而冇為票房考慮搵「電影咖」，可見十分念舊。古天樂亦曾撰文提到，能夠主演《尋秦記》係佢嘅榮幸，為咗向2017年辭世嘅原作者黃易老師致敬，將會盡最大努力完成電影版。

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