曉瑩以嶄新角度編寫《小玉恨•轉》高山劇場劇院首演 聊齋戲寶《連城》改編創意新穎續拍梁兆明

香港靈宵劇團將於四月中，主辦新編中短篇劇《小玉恨•轉》及聊齋系列《連城》兩個劇目，假高山劇場劇院共三日三場的創新粵劇演出，門票已於城市售票網公開發售。《小玉恨•轉》及《連城》兩部劇由謝曉瑩編劇及演出，《小玉恨•轉》更是她第一次參與導演工作。儘管近期謝曉瑩忙於排練，但仍抽空在新光戲院關燈後第二天去現場懷緬，她和她先生高潤鴻的證婚大典是在新光戲院內舉行的，所以的確百般滋味在心頭，她憶述當時心情毫無疑問是傷感的，但傷感後仍要向前行去繼續創作和演出。

謝曉瑩說《小玉恨•轉》為「N次」創作，故事原型為唐朝傳奇《霍小玉傳》、明朝湯顯祖《紫釵記》為二次創作、唐滌生《紫釵記》算是三次創作，全國各地劇種也曾從不同的角度編寫，但一般以湯顯祖《紫釵記》的內容和人設為依歸，近代唐滌生版本《紫釵記》改編為才子佳人，矢愛不移，最為感動觀眾。香港靈宵劇團的《重說‧劇系列》首次以嶄新角度切入李益的人設，保留原《霍小玉傳》的負心；霍小玉母親的背景，則為霍王侍婢，霍王死，被驅擯淪為賤籍。此劇的重點在於「轉」，盼轉化小玉的執念和咀咒，坊間正鮮少劇本把這部份關注或詮譯；我們帶著現代人的同理心，去體現古代人的處境，並把這份執念解開，將這家傳戶曉、流傳千載的故事人物，用現代人的眼光重新解讀這流傳千古的故事，也間接為現代人壓力繁重的生態，借藝術產生心理共鳴，或可作為另類的心靈釋放和心理治療。《小玉恨•轉》由粵劇發展基金資助，阮德民、謝曉瑩、廖國森、吳立熙、吳國華、梁芷萁擔綱演出，於四月十二日及十三日晚上七時三十分公演。

至於《連城》根據《聊齋》故事改編，書生喬遠山不但善良仗義，其才華更讓史連城驚嘆不已，芳心暗許，並贈與銀兩，作他讀書之資。喬生感動不已，亦對連城一往情深，更不惜為病重之連城割下心頭肉作藥引。怎奈史家嫌喬生家貧，執意將連城許配他人，使得二人先後傷心抑鬱而亡。沒料到陰司判官的前世竟是喬生好友顧生，顧生為報恩，翻閱姻緣簿，見二人乃宿世姻緣，便讓喬生和連城一起還陽回生。喬生與連城先回喬生家，連城恐二人之事不成，願以鬼身報答，喬生大喜卻怕有違禮教，最後二人拜堂成親鬼合。《連城》對人鬼、愛情、友情、社會階級均有深刻描述。此劇之前公演時，改編創意新穎，備受好評，今番載譽歸來，深受關注。《連城》由梁兆明、謝曉瑩、廖國森、吳立熙、吳國華、梁芷萁擔綱演出，於四月十四日晚上七時三十分公演。