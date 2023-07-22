書展2023｜阿冰@小薯茄孖柯煒林與粉絲見面 簽名版寫真集首日已火速掃空

小薯茄的吳冰（阿冰）與柯煒林獲本土日系攝影師Woody Lau邀請，分別往北海道和濟州島拍攝人生第一本寫真集，兩人的新作《Blue Blue Blue》和《Oranju》於書展正式開賣，今日(22日二人更一同現身書展出席簽名會。阿冰以一身藍色格仔上衣示人，打扮青春，而柯煒林則以橙色背心冷衫上陣，大騷麒麟臂，二人與粉絲簽名、合照，相當親民。

阿冰與Will再次攜手合作，是繼2020年Dear Jane《銀河修理員》MV後再次在工作上碰面，阿Will表示：「拍攝我哋係分開，所以今日簽名會係相隔一段時間，在工作上再次碰面，阿冰依然都係好靚，同埋頭先我地都有傾番3年前拍《銀河修理員》嘅事，好熟悉嘅感覺。」而阿冰笑言：「大家又可以喺同一個工作機會碰上面，我地都係第一次出寫真集，呢個係緣份，最多謝Woody帶給我地這個機會。」