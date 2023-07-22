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娛樂
2023-07-22 16:35:22

書展2023｜阿冰@小薯茄孖柯煒林與粉絲見面 簽名版寫真集首日已火速掃空

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書展2023｜阿冰@小薯茄孖柯煒林與粉絲見面 簽名版寫真集首日已火速掃空

阿冰與柯煒林分別推出人生第一本寫真集，

小薯茄的吳冰（阿冰）與柯煒林獲本土日系攝影師Woody Lau邀請，分別往北海道和濟州島拍攝人生第一本寫真集，兩人的新作《Blue Blue Blue》和《Oranju》於書展正式開賣，今日(22日二人更一同現身書展出席簽名會。阿冰以一身藍色格仔上衣示人，打扮青春，而柯煒林則以橙色背心冷衫上陣，大騷麒麟臂，二人與粉絲簽名、合照，相當親民。

過百粉絲手持二人的寫真。

過百粉絲手持二人的寫真。

阿冰與Will再次攜手合作，是繼2020Dear Jane《銀河修理員》MV後再次在工作上碰面，阿Will表示：「拍攝我哋係分開，所以今日簽名會係相隔一段時間，在工作上再次碰面，阿冰依然都係好靚，同埋頭先我地都有傾番3年前拍《銀河修理員》嘅事，好熟悉嘅感覺。」而阿冰笑言：「大家又可以喺同一個工作機會碰上面，我地都係第一次出寫真集，呢個係緣份，最多謝Woody帶給我地這個機會。」

二人近距離與粉絲簽名拍照。

二人近距離與粉絲簽名拍照。

二人首次分別推出寫真集就獲得如此熱烈反應，提到日後會否每年書展也推出，阿冰說：「如果再有呢個機會，當然好啦！呀！不如搵埋其他小薯茄一齊出一本，主題係我地互影大家既工作日常，唔知有冇人有興趣買呢？」而阿Will就說：「好多謝大家咁支持，每年就唔會了，影一本相集需要好多力氣，哈哈！或者在電影作品上如果能夠遇到一個適合嘅角色，有機會為呢個角色出一本相集呢！」

阿冰與Will是繼2020年Dear Jane《銀河修理員》MV後再次在工作上碰面。 柯煒林出席簽書會，與Fans簽名、合照！
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