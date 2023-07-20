書展2023｜阿冰@小薯茄、嘉盈、梁凱寧、黃翠如等7大女神 出寫真散文集踩入書展(附門票詳情)

書展2023｜7大女藝人及YouTube界女神踩入香港書展 嘉盈阿冰赤裸剖白內心世界

一年一度嘅香港書展今日（19日）於會展開鑼，展期長達7日；過往書展最受注目嘅必然係一班模特兒嘅寫真集；然而，今年亦有唔少女藝人或YouTube界女神推出新書或寫真集，當中更有人係首次加入書展戰團，以下盤點7大女藝人和YouTube界女神，未知邊位啱你心水？

書展2023｜嘉盈：首推圖文並茂散文集

YouTube頻道「FHProductionHK」成員「熊女郎」王嘉盈（Kaying）以真性情及姣好身材極受網民關注。嘉盈推出首本圖文並茂散文集《KAYING’s Wordings》，今次嘅佢就收起性感，與大家分享內心世界，主題包括愛自己、個人成長等等，嘉盈更表示呢本書係一個更深入嘅延伸和更直接嘅對話：「未必令你J得出，因為文字可能更赤裸。」仲建議大家可以購入3本，一本作留念、一本送畀朋友作抽獎嘅整蠱禮物、一本則放喺書架充道具。 ▼ 書展2023｜嘉盈 ▼

書展2023｜ 阿冰首本日系寫真集

「小薯茄」吳冰（阿冰）受本土日系攝影師Woody Lau邀請，前往北海道拍攝首本寫真集《Blue Blue Blue》，當中造型相當日系，以貼身小背心造型最吸睛。阿冰表示今次係第一次去北海道，但旅程輕鬆愉快，而寫真集中就寫咗一啲佢冇分享過嘅嘢，藉呢本寫真集同大家分享內心世界，記錄26歲嘅阿冰。 ▼ 書展2023｜阿冰@小薯茄 ▼

書展2023｜ 黃翠如：籌備多年 分享旅遊經歷

黃翠如今次係第三次殺入書展，表示記得第一年出書時，爸爸一早到書展排隊買咗幾十本書回家分享給親戚朋友，指深信對父母來說，二女最大成就就是出過書；而今年黃翠如就推出遊記《在地上遇見天使》，表示已籌備多年，感恩可將10多年嘅旅遊經歷寫喺旅遊日記嘅故事：「可以在這一刻，變成書本，給自己給大家一個記錄。 感激在各地認識的每一個人，是你們給了我無數感動故事。 願您喜歡這個小作品。」至於為何未有搵老公蕭正楠或其他朋友寫序，黃翠如就覺得因為係純粹分享，非為宣傳，唔需要太娛樂化。 ▼ 書展2023｜黃翠如 ▼

書展2023｜「翻版林明禎」Miko Wong黃潔琪30個噴血造型

馬來西亞KOL「翻版林明禎」Miko Wong（黃潔琪）同樣與林明禎一樣留有短髮、擁甜美笑容及姣好身材，2018年曾在香港推出寫真《MIKO純。潔琪》，今年則推出第二本個人寫真集《Miko・琪幻日記》，記錄由女孩成長至輕熟女生嘅過程，寫真集接近30個造型，包括居家服、內衣、濕身、黑絲及爆乳造型等等。 ▼ 書展2023｜Miko Wong黃潔琪 ▼

書展2023 施匡翹首推《Ztory》大碟連散文相集 歌手施匡翹（Zaina）首次推出《Ztory》大碟連散文相集，記錄孩童時期與音樂嘅緣分、參加校內歌唱比賽、出道做歌手嘅心路歷程。散文相集更包括性感露背裝、公主裝、黑白裝等8個造型，希望能夠透過新書，向大眾分享自己最真實嘅一面。 ▼ 書展2023｜施匡翹Zaina ▼

書展2023｜梁凱寧：三十而立 記錄兒時到社會工作心路歷程

前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）外貌與身材出眾，更被大眾稱讚形容貼地。自2019年結束6年主播生涯後，除咗兼職大學講師、主持、成立廣告及製作公司，更修畢言語語言病理理學碩士課程，經實習後正式成為言語治療師。梁凱寧今年適逢30歲推出《三十而立——由新聞主播，到成為言語治療師》，分享兒時到讀書到踏入社會工作一路走來嘅心路歷程：「希望透過文字的傳遞，同各位成為朋友，全書約70000字，希望唔好悶親大家」。 ▼ 書展2023｜梁凱寧 ▼

趙凱明：首本個人寫真集《讓你明白》台灣取景

模特兒趙凱明（Chilli）曾擔任網台主持及客串電視劇演出，擁有36D傲人上圍，今次推出首本個人寫真集《讓你明白》。寫真集遠赴台灣取景，造型多變，除咗有兩款火辣比堅尼造型，仲大玩賭后、日本和服及啤酒妹造型。趙凱明就表示拍攝過程中，曾被數名台灣男生追蹤偷拍，又有唔少途人經過讚佢靚女。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈