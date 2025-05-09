曾上游擁三層樓陷負資產　苦呻每餐飯支出要降至千元以內

NowTV節目《經緯線》最新一集剖析香港樓市再現負資產現象，節目中一位受訪港女Charlene喺香港、澳門及深圳持有五層樓，而家有三層樓陷入負資產。佢喺節目大呻帳面蝕千萬，加上收入大減，根本唔夠俾供樓所需嘅6萬蚊，要自費三四萬蚊頂住。Charlene更加話生活質素急降，以往食二、三千蚊一餐飯，而家改為食八百至一千蚊一餐。

曾上游Charlene 2023年接受由193（郭嘉駿）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯 (Ashina） 主持的ViuTV節目 《晚吹一戀講嘢》訪問，當時曾上游以做過「飯局妹」嘅身份分享經歷，自我介紹時話係「同胸有關嘅服務性行業」。Charlene 話係由朋友介紹入行做飯局妹，因為當時被一個聲稱照顧佢嘅男人飛咗。Charlene 提到工作係陪客人食飯傾偈，價錢視乎質素，佢就收四五千蚊起錶，又指自己靠內涵搭救。

曾直接表明：摸胸要收十幾萬

雖然節目入面曾上游話愛情觀係直接講錢冇拖冇欠，但係都試過為40出頭嘅老闆仔客人「沉船」，不過Charlene又話同對方有身體接觸，認為要收對方錢，俾主持人193形容等如去食飯被人送甜品，但埋單原來要收錢咁。曾上游更直接表明，摸佢個胸要收十幾萬！最終曾上游指對方出現完又神隱，於是向「客人」收分手費，死纏爛打之下仲搵「客人」嘅同事追數，結果又真係追得返十幾萬分手費，但一眾主持都認為曾上游咁做等同勒索。

因為「負資產」而爆紅嘅曾上游，做過護士等職業，一早接受過唔同媒體訪問。曾表示19歲已經買樓，25歲時更加係5層樓在手。更爆嘅係曾上游承認為錢而做過一次收10萬蚊嘅不道德的交易，但強調冇下次。