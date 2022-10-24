曾屬羅文徒弟 扮師傅太妖冶被逐出師門 林家棟咁解釋

被稱為「歌聖」嘅羅文，不經不覺已離世20年。羅文生前有收徒弟，鄭伊健及容祖兒都係「籮記」得意門生，不過好多人未必知道，原來林家棟都曾經係羅文徒弟，但因為一件事而被「逐出師門」。

最近有網友拎返舊報導，指當時拍劇為主嘅林家棟，由於演出劇集《娛樂插班生》等展示高超扮嘢技巧而彈起，更被賞識簽約出唱片。家棟因此獲介紹拜羅文為師，但冇幾耐之後，林家棟喺一次演出入面唱羅文嘅《在我生命裡》，有資深傳媒人睇到之後告知羅文，家棟演出嘅camp味十足，動作超誇張，因此激親羅文，更加嬲到登報聲明同家棟斷絕師徒關係。

1996年嘅TVB節目《城市追擊》搵羅文回應，佢話歷來都有人模仿自己，但係「蘿記」最嬲係家棟嘅演繹醜化佢，而且身為學生，家棟更應該維護老師形象。不過「蘿記」承認演出時佢唔喺現場，係傳媒朋友認為家棟有醜化佢之嫌，仲話會睇返錄影帶。

家棟解畫師傅唔喺香港

至於家棟就喺鏡頭前認衰，更詳述事件始末︰當年家棟喺內地拍完《新上海灘》返港，收到「扮師傅」劇本至正式演出只有一日時間準備，有考慮過同師傅講聲，但係對方唔喺香港而無法聯絡。家棟又解釋，因為係舞台演出，要動作夠大，坐得遠嘅觀眾先至睇到，並且只係將師傅舞台上嘅妖做出嚟。

舊聞翻hit之後，有傳媒近期再搵林家棟了解，佢回覆時話當年開始有較多演出機會，獲黃霑同黎文卓邀請演出，而家棟至今仍然認為當時冇法同羅文講聲，係處理不足之處，當時自己係新人，唯有「硬食」。其實事後家棟都有向羅文道歉，雖然未能重新拜師，但關係總算有改善。羅文逝世時，家棟為免引起話題，並未有出席喪禮。

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