曾志偉親自教導《聲夢》學員用嘴「接財神」 網民憂教壞細路

《開心無敵獎門人》早前首次移師到澳門，「獎門人」曾志偉連同一班「獎老」、20多名藝員及第一代《聲夢傳奇》學員，包括文凱婷（Aeren）、何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）、孫漢霖（火雞）及黃奕斌（Hugo），為賀年特備節目《獎門人開心迎兔年百老匯》進行現場直播。節目雖然冇喺TVB播出，不過Aeren就有拍Vlog與網民分享今次工作及節目嘅綵排情況，例如曾志偉親自教導佢哋用嘴「接財神」遊戲，期間Aeren與4位《聲夢》學員對手變真咀咀，結果引起網民激烈討論。

網民批：真係教壞細路

喺影片中，冼靖峰首先啜住一張財神紅紙，之後就交俾文凱婷，期間曾志偉及錢嘉樂從旁指導，兼不停話：「俾啲力」、「一擰轉你就要接㗎啦」及「O住嘴吸」等等。曾志偉將財神紅紙放喺Archie嘴上，Aeren好成功咁接到，然後打算交俾火雞，不過火雞就好似怕觸碰到Aeren個嘴，結果傳遞失敗。跟住曾志偉就開口叫佢走：「你淨係掛住錫人哋，走！」，之後就指示換人，Hugo同Aeren喺接財神時接咗好耐，連側邊嘅人都笑話：「嘩！吸咁耐！」。喺試玩過後，曾志偉就問大家係咪知點玩及拎張紙返去練習。

影片出街後，唔少網民都議論紛紛，認為咁樣玩法，呢班年輕嘅《聲夢》歌手好易出事，例如「呢啲真係教壞細路喎」、「曾生批評人哋台教壞細路，呢啲又點呢？」及「會唔會鏡頭後曾生親自落場教架？文凱婷廿歲出頭咋！」 等等。