曾比特與多位「爆炸頭」合唱《一生何求》 獲高永文親授整「粿」秘訣

獻唱新歌 《 Talk to Me 》

今次出席潮州節活動,Mike既與一班年輕人合唱《一生何求》,又選唱劇集《繁花》插曲《再回首》,Mike說:「與大家一起合唱《一生何求》好有意義,看到台下有很多年輕觀眾,在音樂上是一次很好的傳承;另外我相信大家有留意《繁花》,無論任何年齡的觀眾都會懂得這首歌,希望和大家一起哼唱、好好享受。」Mike剛在11月15號推出新歌《Talk to Me》,是一首發放能量的歌曲,他說:「每當大家不開心、胡思亂想的時候,能有一首歌曲作最好的陪伴,歌名《Talk to Me》是世界性的,希望大家在不同的時刻,也會想到這首《Talk to Me》!」