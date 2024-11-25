曾比特與多位「爆炸頭」合唱《一生何求》 獲高永文親授整「粿」秘訣

「家己人」力持家鄉美食

為了帶來驚喜，在Mike正式登場之前，潮總青年委員會及陽光力量部分演出者特別戴上爆炸頭假髮，以歡迎Mike上台，Mike笑言：「看到這麼多『爆炸頭』，有點嚇了一跳，但真正的『爆炸頭』只得我一個，哈哈！」高永文醫生在台上親自教授「粿』的潮語發音與整「粿」的秘訣，Mike坦言獲益良多：「高醫生教得很用心，令我記得『粿』字是第四聲，『粿』是所有用米與粉磨成的小食，鹹甜皆可，我是汕尾人，肯定有吃過『粿』。」在眾多潮州食品之中， Mike最喜歡吃魚丸，因為小時候害怕鯁骨，自幼已養成吃魚丸的習慣，他說：「印象中潮州人亦很喜歡飲茶，連我媽咪間中都有這個習慣，現在偶爾回到家裏，都會和媽媽一起品茶。」問到平時會否下廚， Mike打趣道：「我都識得煮嘢食，最拿手是煮即食麵，別看輕，煮即食麵要有秘訣，火候需掌握得好好！」