曾表明唔再拍劇卻客串劇集 陳凱琳解釋反口原因

陳凱琳（Grace）即將於下周五（23日）迎來32歲生日，2013年奪港姐冠軍嘅佢簽約TVB，翌年代表香港參選《國際中華小姐競選》以大熱姿態勇奪冠軍。陳凱琳當時備受力捧，未卸任已有機會被安排於《名門暗戰》飾演蔣勵一角，之後又於《四個女仔三個BAR》及《張保仔》擔正女主角，縱然被網民狠批演技，但仍無阻陳凱琳嘅工作機會，除咗出演劇集，又擔任主持工作。2016年，陳凱琳拍攝《殭》 時更與對手鄭嘉穎擦出愛火花，拍拖3年於2018年結婚，由於二人年齡相差22年，當時曾一度不被看好，直至陳凱琳先後誕下鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）和小兒子（Carlos）並於社交平台大曬生活點滴，令人感受到佢有幾幸福。
客串拍攝MyTV Super原創劇
陳凱琳近年專注照顧家庭，轉型做KOL，久久未有拍劇，對上一套劇已經係2018年客串《包青天再起風雲》。不過，陳凱琳早前聯同陳明憙、胡渭康、黃頌明、黃碧蓮拍攝MyTV Super嘅原創劇；對於之前曾經講過唔再拍劇，陳凱琳就解釋呢次係特別情況，表示主演劇嘅話時間太長，所以呢次只係客串拍攝，又預告會做一個霸氣角色，只係拍兩個幾鐘，拍完又繼續返去湊仔。由於呢次劇本係由TVB與美國製作公司合作，所以會以英語嚟拍攝，陳凱琳直言自己之前主持明珠台節目，一直都係講開英文，所以講英文對白零難度。
三子之母仍窈窕
陳凱琳升呢為人母後，仍然保持窈窕身材，同時貌似升Cup，不時以健康性感打扮示人，被激讚完全唔似三子之母。不過，當年陳凱琳參選港姐時僅39.5kg，被指過份瘦削，令佢飽受壓力；曾於《2022香港小姐競選：美麗傳奇50載》上感觸提及當時嘅港姐形象監督陳惠英時時提點陳凱琳上磅前飲多啲水，直言常被提及身材都幾大打擊，不過最後佢認清事實：「我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈