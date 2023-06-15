曾表明唔再拍劇卻客串劇集 陳凱琳解釋反口原因

陳凱琳（Grace）即將於下周五（23日）迎來32歲生日，2013年奪港姐冠軍嘅佢簽約TVB，翌年代表香港參選《國際中華小姐競選》以大熱姿態勇奪冠軍。陳凱琳當時備受力捧，未卸任已有機會被安排於《名門暗戰》飾演蔣勵一角，之後又於《四個女仔三個BAR》及《張保仔》擔正女主角，縱然被網民狠批演技，但仍無阻陳凱琳嘅工作機會，除咗出演劇集，又擔任主持工作。2016年，陳凱琳拍攝《殭》 時更與對手鄭嘉穎擦出愛火花，拍拖3年於2018年結婚，由於二人年齡相差22年，當時曾一度不被看好，直至陳凱琳先後誕下鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）和小兒子（Carlos）並於社交平台大曬生活點滴，令人感受到佢有幾幸福。

客串拍攝MyTV Super原創劇 陳凱琳近年專注照顧家庭，轉型做KOL，久久未有拍劇，對上一套劇已經係2018年客串《包青天再起風雲》。不過，陳凱琳早前聯同陳明憙、胡渭康、黃頌明、黃碧蓮拍攝MyTV Super嘅原創劇；對於之前曾經講過唔再拍劇，陳凱琳就解釋呢次係特別情況，表示主演劇嘅話時間太長，所以呢次只係客串拍攝，又預告會做一個霸氣角色，只係拍兩個幾鐘，拍完又繼續返去湊仔。由於呢次劇本係由TVB與美國製作公司合作，所以會以英語嚟拍攝，陳凱琳直言自己之前主持明珠台節目，一直都係講開英文，所以講英文對白零難度。