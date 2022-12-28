有種好男人｜收視救星遇上收視殺手 李佳芯能否對沖馬德鐘？

又係年頭年尾「炮灰檔」時段，今個星期開播嘅《有種好男人》，角色設定都有一陣典型TVB劇味道。以主角從事嘅行業帶出性格特質，同埋俾觀眾認識某個行業，再由發展角色嘅遭遇，咁梗係唔少得談情啦。今次男主角馬德鐘係保鑣公司高層，食正馬神做過G4嘅背景，亦都藉此鋪排馬神嘅角色善於管理風險，但偏偏遇上管理唔到嘅愛情線。

近年明顯被冷落嘅Ali今次直情要做阿媽，個仔仲要係廿幾歲嘅吳偉豪。好在次次Ali交到貨，成績亦唔算太難睇，好似《愛美麗狂想曲》大露背上陣，即使套劇喺串流平台播完先出街，平均都有近24點收視；《智能愛人》遇著奧運，後段嘅收視大反彈令劇集不致於成為年度包尾。

反觀馬德鐘，除咗視帝之作《跳躍生命線》之外，回巢之後嘅角色安排都冇咩發揮，《雙生陌生人》甚至打破開台黃金時段劇集最低收視紀錄。今次《有種好男人》可以話係「矛盾大對決」，邊個會贏？

第一集(12/26)

莊建邦保安公司負責富商蔣定天的保安工作，主管賴宏智帶組員保護定天期間，定天遇龔，幸得保鑣界好手楊日正制伏狂徒，日正更指出部署有不少漏洞。原來定天之保安顧問夏中秋質疑宏智的保安能力，私下找日正作顧問。定天收到恐嚇信後家中離奇失火，建邦聽從中秋建議聘請日正加強保安。日正上任，惹宏智不滿。日正正式負責定天的保安工作，發現神秘女子游子澄在定天的座駕旁有鬼祟舉動，其後又在慈善拍賣會上再遇上她，覺得有可疑……

第二集(12/27)

日正駕車送子澄回家，借機窺探其底細，時有狗衝出馬路，日正急忙扭軚煞車，子澄受輕傷後逕自離去，日正不得要領。日正託負責情報的同事符駿調查定天的恐嚇信，追查至一間餐廳，發現信件來自……日正與中秋查出恐嚇事件的主謀及真相，詎料背後原來還有人在行動。日正發現子澄曾參與「人生教練」岑曉婷的活動，以為她亦是拜金女，此時定天約子澄到私人島賞畫……另一邊廂，日正的女友譚麗欣欲與日正結婚，日正卻不信婚姻……

第三集(12/28)

子澄帶好友顧迦南回居所，告之今次回港除了處理表姐身後事外，原來還另有目的，竟與日正有關。日正被麗欣甩了，往定邦家打板球時再遇子澄，竟敗給她。建邦的姨仔羅少娜聘請子澄回公司，幫她與日正對著幹。日正工作上面對不少人事問題，同事因日正私自毀掉公用的放濕機，對他反感；宏智認為座駕被日正撞花，拉攏日正的組員到自己旗下。日正被眾人誤解卻不屑解釋，子澄向他說出自己的見解……建邦有神秘約會，需要日正秘密同行……

第四集(12/29)

建邦安排家人與情人卞米拉見面，日正想不到子澄竟會出現，原來她與米拉相識。建邦的女兒莊雅生終接受父親的戀情。日正得知宏智座駕被撞花的真相，答應為建邦保密。日正向下屬示好，更明言希望組員歸隊，組員經此事變得更團結。日正的姑姐楊飛雲逼中秋告知失蹤男友朗子偉的下落，中秋向日正求助，日正使計令飛雲不再糾纏中秋。宏智報復弄壞日正的手機，日正令他失去公司車的使用權。宏智召開股東大會，欲逼建邦表態令日正離開公司。

第五集(12/30)

股東大會上，宏智逼建邦在他與日正之間二擇其一，決議關頭卻生變卦，宏智只好預備離開公司。宏智帶隊保護政要時遇襲受傷，幸日正、皓然依宏智的部署行事完成任務。日正向建邦進言指宏智有其過人之處，建邦圓滑地令宏智自願留下，宏智主動交出其較大的辦公室，日正正式成部門主管。定天著日正暗中保護其子蔣卓霆，卓霆與好友苗成林秘密回港，子澄差點遇上成林。日正發現卓霆和成林向父母隱瞞行蹤似有圖謀，決定跟蹤二人……

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載