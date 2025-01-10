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娛樂
2025-01-10 15:39:19

朱凱婷認恨拎女主持獎 事前唔知周潤發揀慧妍雅集做受惠機構

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朱凱婷今年被視為「最佳女主持」大熱。(羅錦鴻攝)

朱凱婷今年被視為「最佳女主持」大熱。(羅錦鴻攝)

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無綫昨日(9)在電視城舉行「TVB職藝員聯歡晚宴2025」，筵開120圍盆菜。朱凱婷出席活動時不忘為自己拉票，呼籲大家投她有份角逐的「最佳女主持」，以及希望《東張西望》及她有份主持的奧運節目能獲獎。她受訪時直認恨拎獎，「你問我當然好想拎，好多人都以為我無所謂，但其實我係care。如果係我入行24年，主持咗5屆奧運，又主持咗12年《東張》，有獎去肯定我就梗係好啦！因為我唔止想喺大家心中成為最乖，亦是最佳女主持。」

TVB一連兩日舉行盆菜宴，《東張西望》當然都有份出席。

TVB一連兩日舉行盆菜宴，《東張西望》當然都有份出席。

戥黎寬怡結婚開心

提到她在主持方面有多年經驗，但一直未有獎項會否感到失落，她表示是機遇問題，加上過去自己亦有參與拍劇，很開心獲觀眾、客戶認同及支持，但如果可以有埋獎項就更加滿足。談到《東張》女神「貓仔」黎寬怡宣布結婚，她表示事前完全不知道，期待收到對方的紅色炸彈。

 

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朱凱婷期待收到黎寬怡的紅色炸彈。(羅錦鴻攝)

朱凱婷期待收到黎寬怡的紅色炸彈。(羅錦鴻攝)

感謝發哥認同慧妍雅集工作

去年朱凱婷成為慧妍雅集主席，她表示有關工作已經上手，但明白到近年市道不容易，會盡力去籌款去幫助更多的人。早前周潤發舉行慈善攝影展，慧妍雅集是其中一個受惠機構，朱凱婷坦言事前沒有跟發哥協商過，收到消息時也大感驚喜。她說︰「真係事前唔知！我哋係被選中真係好感動，自己之前去都買咗一幅相，係有花嘅元素。無論幾多都好，真係好多謝發哥，因為係對慧妍雅集喺慈善方面一個肯定，如果可以見到發哥，好想親自多謝佢！」

朱凱婷透露買了一張發哥的照片以示支持。 慧妍雅集事前不知道自己是發哥影展受惠機構之一。

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