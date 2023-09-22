朱晨麗與何廣沛結束6年緋聞　曬靚相反被質疑容貌「進化」至5.0版本

朱晨麗與何廣沛緋聞傳足6年，直至今年初地下情終斷，雙方各自傳出新戀情。何廣沛直認與任職公關的女友Sarah拍拖；朱晨麗則被爆暗撻富二代史昊洺（Kenneth），更傳出懷孕消息，惟朱晨麗否認傳聞，強調與對方只係朋友關係及自己無懷孕，及後又連還出PO分享「大肚婆禁忌」，包括食冰和瑜珈倒立，力證無懷孕。

食冰和瑜珈倒立力證無懷孕

近日亦與網民分享一輯靚相，罕有地露出事業線，網民笑指係絕地大反擊。

朱晨麗於照片寫道：「A Simple Life.」，朱晨麗一頭微曲髮搭配白色吊帶連身裙彈琴，低胸設計罕有地露出事業線，網民留言大讚：「永遠都是那麼美」、「You are so elegant!」、「大反擊」、「姐姐好美麗」、「太美的畫面」、「如果妳願意喺書展出寫真我必定支持妳！」等等。