李丞責建議9月留港不宜赴韓外遊 有兩個數字少用為妙 (有片)

談到今年似乎不宜外遊，尤其有預測指日本、台灣等地或有天災發生，李丞責：「每年我們看流年飛星，個五黃位，是叫災星位，去到不同位置就寓意不同問題，龍年在西邊，你會看到未立春之前，美國算是中國最西邊國家，美國西邊是洛杉磯的位置，而西邊的山頭燒得很嚴重，這亦相應了災星，嚟緊蛇年災星是在東北位，而東北最直接方向是韓國，所以流傳日本等地方的問題，影響不及韓國大，反而韓國要小心，日本以北海道以上位置要留意多些，如果出遊，特別要留意，日蝕和月蝕，會更加有機會影響人心情及天災問題，會在新曆9月之間、農曆8月，那段時間出遊要謹慎小心！不過，如果可以的話，在那段時間留港消費多些，應該更安心。」問到如果若要外遊，有甚麼方法去化解？李丞責建議該段時間少出門會比較好，留意到今年數字不太吉利，例如「6」是一個是非數字，災星數字是「8」，其次是「7」，所以「8」、「6」的數字少見少用為妙，他指若沒有宗教抵觸，祈求水上神靈，因為以前沒有航空，通常以水神為主，好像天后、龍母、北帝、洪聖爺，都是主水神，代表水上平安，因為今年是蛇年，叫易馬年，蛇、虎、猴、豬稱為四驛馬，叫「寅申巳亥」，而龍、狗、蛇、豬叫「天羅地網」，所以今年是天羅地網的驛馬年，所以交通問題要特別小心，無論是很長的火車、高鐵、隧道，近山邊如山泥、航空問題都會令人擔心多些。李丞責認為留港比較安全，並補充年頭較好，以大形勢而言，正月通常叫節氣，即2月4日後，二黑星入中通常是疾病、健康問題要注意，所以今個月要謹慎個人健康問題，外遊後可能多些交叉感染，不過去到農曆2月開始，連續三個月在投資和經濟狀況比較卓越，屬今年比較好機會，去到9月有一個月全蝕，有天災或令人悲觀感的情況會比較大。