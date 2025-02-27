李佳宣布3．29開騷 囝囝隨時上台開金口

為了隆重其事，大會特別於中環舉行記者會，佳佳的外籍老公及《好聲音1》戰友吳大強、支嚳儀、羅啟豪和丁文俊、《好聲音2》李振鵬以及《好聲音3》的占士丁丁等也有現身支持，佳佳的粉絲預備了鮮花和自製蛋糕及曲奇餅，祝賀佳佳演唱會順利，冠名贊助Canadian Rock Paintings Association也送上了精美 Tshirt ，寓意和佳佳一起把好的藝術傳承下去，她更在樂手伴奏下即場獻唱了歌曲《Fly Me To The Moon 》及《月亮代表我的心》，讓大家先聽為快。

李佳的外籍老公及《好聲音1》戰友吳大強、支嚳儀、羅啟豪和丁文俊、《好聲音2》李振鵬以及《好聲音3》的占士丁丁等也有現身支持。

李佳稱今次演唱會是《中年好聲音》比賽後的第一個正式個人演唱會，她相信在專業團隊安排下，今次她只須專心唱歌，把音樂部份做到最好，絕不辜負主辦單位和歌迷對她的支持和期待。而今次演唱會音樂風格以 Jazz 為主軸，她會把她喜歡的一些中外作品，重新編排以 Jazz music 形式表演，為大家帶來一個不一樣的演唱會。

佳佳表示3月中要先飛一轉美加開騷後，便立刻回港開演唱會，所以整個表演行程也很趕：「我28號才回港，29號就開騷，所以尋日用電話視像同樂隊開會，揀選歌曲及確定次序，希望喺我飛之前可以做到一次Rehearsal。」她也有為演唱會做Gym Keep Fit，因此身形變瘦了，衣服都變得寬鬆。