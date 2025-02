李佳宣布3．29開騷 囝囝隨時上台開金口

《中年好聲音》的李佳宣布將於3月29日於西九文化區自由空間大盒舉行《Date with Miranda Lee 佳佳有約演唱會》,門票價格分别為$980和$780兩種,今日 (27日)開始於 Cityline 公開發售。

為了隆重其事,大會特別於中環舉行記者會,佳佳的外籍老公及《好聲音1》戰友吳大強、支嚳儀、羅啟豪和丁文俊、《好聲音2》李振鵬以及《好聲音3》的占士丁丁等也有現身支持,佳佳的粉絲預備了鮮花和自製蛋糕及曲奇餅,祝賀佳佳演唱會順利,冠名贊助Canadian Rock Paintings Association也送上了精美 Tshirt ,寓意和佳佳一起把好的藝術傳承下去,她更在樂手伴奏下即場獻唱了歌曲《Fly Me To The Moon 》及《月亮代表我的心》,讓大家先聽為快。