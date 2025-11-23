李佳腸胃炎揭膽囊萎縮 晒出多粒膽石嚇親人

《中年好聲音》亞軍李佳在社交平台發文，透露自己身在醫院，並貼出多張手術前後的照片，當中有一張是多粒膽石，數量之多震驚不少網民。
李佳表示在一個月前 ， 經歷兩晚胃痛搞到難以入睡，由於情況有別一般食無定時遇到的情況，如：胃脹、胃痛、胃氣、消化不良，於是在學生督促下去看醫生，始發現自己有嚴重的膽問題。
她說：「醫生當時話我係腸胃炎，但係佢問咗我一句咁多年都冇一位醫生問過我嘅問題 「你有冇照過膽啊？」 此刻我還沒太清楚肝膽胃嘅關係，也真係從來沒有照過，於是乎第二日就照咗。哇結果真係令我合唔埋嘴，係驚嚇到合唔埋！」
她表示自己得到的是「A normal gallbladder is not identified.」亦即是膽囊萎縮內有多發性膽結石， 亦成為她長年消化不好， 胃脹氣的真正原因係到。醫生更指她的膽有問題起碼10年，「真係要提醒大家， 如果胃部長期不適， 位置偏右好大機會同膽囊有關！ 而且原來膽囊問題亦有家族史，所以就算自己腸胃還好 但屋企有人存在膽囊問題 都要去定期檢查。」
李佳要接受割膽手術，她說：「雖然無膽人都係可以恢復到正常飲食狀態， 但始終自己嘅肝膽不能繼續相照，有啲失望， 係我自己沒有照顧好，所以你哋都要保護好自己呀。」