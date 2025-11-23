李佳腸胃炎揭膽囊萎縮 晒出多粒膽石嚇親人

《中年好聲音》亞軍李佳在社交平台發文，透露自己身在醫院，並貼出多張手術前後的照片，當中有一張是多粒膽石，數量之多震驚不少網民。

李佳表示在一個月前 ， 經歷兩晚胃痛搞到難以入睡，由於情況有別一般食無定時遇到的情況，如：胃脹、胃痛、胃氣、消化不良，於是在學生督促下去看醫生，始發現自己有嚴重的膽問題。