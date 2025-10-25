李佳芯替張繼聰開心《金童》終上映 難忘偷走演癌症女友

她稱有買過一件潮牌風褸給哥哥，款式非常襟，見到哥哥穿了多年，大感開心。問到昔日有沒有跟另一半配搭衣服，Ali表示有買過衫，但沒有買鞋，怕不好意頭，也未試過穿情侶服。

談到她在活動上透露將為《義和》宣傳，問到會否為她有份參演的《金童》宣傳，Ali表示未收到通知，也不知道電影即將上映。她說：「我仲記得當時喺舊公司，喺拍緊劇嘅途中偷偷地出嚟拍了一場戲。我知道佢哋中間有啲困難，而家可以出街，替張繼聰開心。」

她在戲中扮演患癌的張繼聰女友，而且素顔演出，她說：「嗰場戲係好快嘅，因為會係佢嘅回憶入邊出現，所以我記得嗰日好快搞掂。（一take搞掂？）我唔敢咁講，好多年前啦！其實呢啲係好難㗎，因為一嚟就冇前冇後就要去演，煮飯都要過程！當時對我嚟講都係一個好嘅挑戰。」