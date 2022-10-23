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娛樂
2022-10-23 14:45:50

李佳芯有意欲在多倫多購入「富婆屋 」 買樓首期靠自己 

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李佳芯有意欲在多倫多購入「富婆屋 」 買樓首期靠自己

李佳芯坦言買樓首期要靠自己 。

李佳芯(Ali)昨日（22日）出席海外樓盤活動，Ali近年由幕前做到幕後，密密吸金，一直精打細算的她，於活動期間分享，一直有留意「買磚頭」投資，更揚言希望於自己喜愛的國家置業，建立全球「富婆屋」網絡。於活動完結時，深得發展商歡心的Ali，更獲發展商送贈20萬「首期」，不過她認為，買樓首期應該靠自己，但會將支票在購買單位時兌現。 

Ali一直被喻為圈中「小富婆」，她更分享投資心得：「香港人始終都會以『買磚頭』為目標，但目前香港樓市高企，風險較高，首次置業可能會仿傚圈中好友於海外入手。」對於全球經濟波動，她補充：「香港置業目前很波動，但長遠始終看好。目前外幣低水，會優先放眼海外，一方面賺取兌換目前差價，一方面放租投資。」 

問及置業條件，Ali愛低密度以及大自然。目前因工作關係選住將軍澳的她，對於物業原來十分有要求：「自己熱愛大自然，早前於多倫多工作時，已經一見愛上。除了有類似香港的方便，亦十分低密度，加上有分多朋友以及圈中好友都在那有物業，相比其他地區，會更容易適應。加上多倫多亦是物業的投資熱點，相信乘著低水置業，也是一個好選擇。」得知加拿大於2023年即將修改外國人士的置業條款，Ali表示希望趕於年底前入市，於多倫多置業。 

Ali表示希望趕於年底前入市，於多倫多置業。 Ali獲發展商送贈20萬「首期」。
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