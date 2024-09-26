李佳芯現身ViuTV？「2024全港少兒才藝大賽」簡體字介紹兼屢次盜相

有專頁稱李佳芯會出現在一個ViuTV贊助的活動，認真有可疑！

「2024全港少兒才藝大賽」專頁多次被指盜相，早前SDM爵士芭蕾舞學院、香港兒童文化藝術協會先後出聲明否認跟「2024全港少兒才藝大賽」專頁有合作，更指該專頁盜用了他們的照片。今次再到ViuTV發聲明否認贊助「2024全港少兒才藝大賽」。

「2024全港少兒才藝大賽」專頁近日出PO提到將舉辦多項比賽，包括舞蹈、歌唱、樂器、繪畫、棋類等，稱大賽由ViuTV及其他媒體贊助，參賽者更可跟郭政鴻、王菀之、李佳芯、小肥等藝人一起學習，並獲贊助商提供生活費、配件費、電器費、交通費、伙食費等全額資助，同時有機會參加電視台現場表演、成為商品代言人；贏得頭三名獎項的參賽者更可分別獲得10萬、5萬及1萬元現金獎。



然而，該專頁在個人簡介一行以簡體字寫道︰「2024年全港少兒才藝大賽，適合全港5至16歲嘅小朋友同青少年。即刻聯絡我哋，為小朋友報名啦！」但一切資料欠奉，只能透過私訊專頁才可以聯絡。專頁部份帖文用字亦多有大陸用語，加上李佳芯仍是無綫藝人，根本沒可能會亮相ViuTV。