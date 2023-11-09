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娛樂
2023-11-09 18:15:53

李佳芯繼續無劇拍 無綫安排Ali住凶宅劏房網民求放過

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李佳芯要入住日本的劏房，環境非常惡劣。

李佳芯(Ali)昨日與周吉佩宣傳快將播出的節目《日本18種住法》，二人被安排到日本不同住宅體驗，其中Ali更要住凶宅及劏房，而從宣傳片中見到周吉佩則需要到戶外過夜，他在記招上透露要到深山住廢屋、網吧，甚至要與日本男性人同床瞓。由於二人各自在日本不同的住宅體驗，因此真正見面的時間僅得大半日。

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李佳芯與周吉佩都是有線出身。(周吉佩fb)

兩年無劇拍

Ali近年多在綜藝節目亮相，她最近出席活動時，多次被問到沒劇拍，她亦表示自己一直在等安排，聽聞過有監製問期，但至今仍未獲安排劇組。翻完資料，Ali對上一部劇集已是2022年與馬德鐘合作的《有種好男人》。昨日她再被問到何時拍劇，她表示未有安排，但仍期待下一個角色，她亦趁這些時間去進修演技及唱歌，會盡力做好自己，更直言等運到。

 

周吉佩及李佳芯到日本體驗不同住宅。

網民不滿無綫冷待Ali

有網民對Ali仍未有劇拍感到難過，並希望無綫放生她，又認為近年無綫花旦中只有Ali比較吸到年輕觀眾，盼無綫多珍惜。另外，有網民對Ali被安排拍旅遊節目，但看到預告竟是入住凶宅、劏房，對比周吉佩在戶外過夜，有感Ali被大整蠱。

根據無綫的官方介紹，Ali入住有號稱「日本最可怕窮人區」的大阪西成區廉價房，在只得一隻手臂寬的破舊房間內鋪床墊席地而眠，令她不禁大叫「啊，我唔知今晚瞓唔瞓得著呢……」。影片見到她住的房間環境惡劣，甚至要拿冰包放在額頭，未知是拍到病，還是用此降溫。

黃翠如2年無劇推出

其實除了Ali要拍旅遊節目，同樣拎過視后的蔡思貝及當家花旦黃翠如近年也要拍旅遊節目，前者就比較幸運，今年有《你好，我的大夫》、《廉政狙擊》，近日更有份參與《飛常日誌》。至於翠如，對上一次拍劇已經是2021年，而她主持的旅遊節目《遊走世界天與地》及《膽粗粗．Here We Go》大獲好評。

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蔡思貝近日忙於拍攝《飛常日誌》。

黃翠如演技一般，網民更愛看她主持旅遊節目。

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