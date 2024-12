向來人緣極好的Ali獲不少好友為她慶生,昨日,她在社交網貼出多張慶生照,當中見她除收了一束鮮花,更有心形炒飯及多個蛋糕,其中一個蛋糕更出現在麻雀枱上,相當搞笑,她寫道:「My very #latergram.. but right on time 」網民立即追問她收花是否有新戀情;另外,善心滿滿的Ali生日更與粉絲一同到紅十字會捐血,近排事業發展一般般的Ali,更被網民指她捐血轉運,不過其應援會在社交網透露,原來應援會已經是第六年在Ali生日去捐血,他們亦多謝Ali身體力行支持活動。