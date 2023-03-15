李克勤5月再與港樂踏紅館開騷 聽老婆話真空穿西裝：麻甩佬走光

暌違6年，李克勤將於5月13至16日再踏紅館舉行「弦續李克勤‧港樂演唱會」，克勤在20年後再與香港管弦樂團合作，他特地移師到演奏廳，與港樂近60人大樂隊一起拍攝宣傳海報。克勤自爆由老婆盧淑儀揀衫，真空著西裝拍攝，他笑言起初還以為自己帶漏衫，但老婆話真空先至靚，「老婆話乜就乜啦……覺得入面涼浸浸咁。影嗰陣有工作人員竟然提我，李生你走光呀！哈哈....麻甩佬都有人提走光。」演唱會將於22/3優先訂票，29/3公開發售。

逾60人聚首拍海報 克勤於20年前曾經與香港管弦樂團合作過紅館的演唱會，如今再次相聚拍海報，為傳遞繽紛歡樂與濃濃友情，海報計設用兒時 玩具帶出由細玩到大的溫馨及歡樂，平日總是西裝骨骨、正襟危坐的管弦樂團，個個像小朋友一樣拿著玩具，與克勤你打我鬧的神態，都已經感受到這是一個演唱會。克勤興奮表示，「上一次合作已經係20年前。當年我只係7、8歲啦，哈哈哈…個種感覺係，你識個朋友二十年，再一次合作，大家無論係感情、功力上都有升華。」今次海報主要想表達音樂可有好嚴肅一面，亦可以好輕鬆快樂。