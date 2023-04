「大美人」李嘉欣 (Michele) 近日與老公許晉亨及囝囝許建彤 (Jayden) 一家三口到了紐西蘭旅遊,Michele連日來在社交網分享了不少旅遊靚相。日前,她貼了兩張與Jayden的背影合照,令老公許晉亨醋意大發。

相中見12歲的Jayden旋風式長高,Michele撓住Jayden的手臂,而另一張則是母子手拖手的合照,場面溫馨,二人猶如姊弟,Michele寫道:「My boy is taller than me (囝囝已經高過我)」,不過相中就未見許晉亨出鏡,估計照片是由他親自操刀拍攝。其後,Michele公開與「醋埕」老公的對話,許晉亨問道:「為什麼照片裡不是我?」Michele則回覆:「因為你不是鮮肉」網民都笑言Michele似乎是嫌棄61歲的許晉亨老了,相當搞笑。