李國豪30年前拍《烏鴉》意外喪命 新版《烏鴉︰重生》禁用真槍避免再釀慘劇

李國豪在拍攝1994年版本《烏鴉》期間，因一幕被槍擊身亡的戲份，道具槍竟走火發出實彈，導致李國豪在鏡頭下中槍身亡。李國豪意外逝世時只有28歲，與父親李小龍一樣英年早逝，電影最後是靠替身和特效才得以完成。在拍攝《烏鴉：重生》時，為了確保安全性和悲劇不會重演，導演Rupert Sanders支持在片場使用氣槍而不是真槍。

暗黑系電影《烏鴉︰重生》(The Crow)由《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）及《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）的Rupert Sanders執導，《小丑回魂》（IT)邪氣男星Bill Skarsgard和英國前衛唱作歌手FKA Twigs演出。《烏鴉︰重生》由美國同名暢銷漫畫改編，1994年版本的《烏鴉》為李小龍之子李國豪的遺作，獲眾多影迷譽為經典邪片。

闊別30年後《烏鴉》再次重啟，《烏鴉：重生》不但會比照原版，劇本更直接改編自原作漫畫，同時為兩個版本擔任監製的Edward Pressman表示：「電影保留了漫畫小說的許多元素。」將會比首集更貼近原作漫畫的核心，而且會有更多暴力和黑暗元素。電影有著史詩或希臘神話的共通點，觸及到愛情、悲傷和憤怒等非常原始和自然的情感，也涉及天堂和地獄、死亡和永生等超自然的心理想像。

《烏鴉︰重生》的視覺設計從第一幕已先聲奪人，在電影片頭一個人影（後來觀眾知道是男主角）在黑色液體中扭動和蠕動。導演說︰「我想製作一部從第一幕起就細膩、複雜且且令人驚艷的電影。」在一個接近冰點的房間裡，製作團隊將一個大型動物飼料箱裝滿黑色的食物增稠劑，在入面拍攝Bill Skarsgard扭動、濺水、揮拳和吐口水的畫面，全部用最先進的攝影機以超高的每秒600幀拍攝。高幀率將這些令人不安的動作以慢動作展現，第一個場景已是對抗黑暗的寓言。Rupert Sanders補充︰「我希望《烏鴉︰重生》呈現出有實感的美學，即使是超自然元素也必須感覺真實。我不希望有任何天馬行空的感覺。」