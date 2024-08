李國豪30年前拍《烏鴉》意外喪命 新版《烏鴉︰重生》禁用真槍避免再釀慘劇

暗黑系電影《烏鴉︰重生》(The Crow)由《白雪公主之魔幻復仇記》(Snow White and the Huntsman)及《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)的Rupert Sanders執導,《小丑回魂》(IT)邪氣男星Bill Skarsgard和英國前衛唱作歌手FKA Twigs演出。《烏鴉︰重生》由美國同名暢銷漫畫改編,1994年版本的《烏鴉》為李小龍之子李國豪的遺作,獲眾多影迷譽為經典邪片。

李國豪在拍攝1994年版本《烏鴉》期間,因一幕被槍擊身亡的戲份,道具槍竟走火發出實彈,導致李國豪在鏡頭下中槍身亡。李國豪意外逝世時只有28歲,與父親李小龍一樣英年早逝,電影最後是靠替身和特效才得以完成。在拍攝《烏鴉:重生》時,為了確保安全性和悲劇不會重演,導演Rupert Sanders支持在片場使用氣槍而不是真槍。