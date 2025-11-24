熱門搜尋:
娛樂
2025-11-24 19:08:01

李婉華驚爆左眼失明半年　初現飛蚊及閃光現象

李婉華最近自爆左眼失去視力。

57歲李婉華2003年與加籍股票經紀李守正結婚，育有一女兩子，其後，她跟隨丈夫移居加拿大溫哥華生活。近年，李婉華轉型做KOL，搞得有聲有色，最近她在直播中驚爆左眼曾失明近半年，極為恐懼及徬徨。


李婉華自爆兩年前左眼曾經歷近乎失明的狀態，她表示最初是出現飛蚊症及閃光現象，但她因工作忙碌而未有為意。其後，視線逐漸模糊，更出現了一塊灰色的屏障，她表示：「初初只係側邊有啲影，但個陰影慢慢越嚟越多。」但李婉華仍以為是疲勞所致。直至一天，她醒來後突然完全看不到東西，只餘少量光感，「最恐怖嘅係，有一日瞓醒，一擘大眼，我隻左眼睇唔到嘢！」

李婉華講述視力受損經過。

視網膜穿窿

李婉華續指無論如何眨眼、沖洗，都無法恢復視力，於是立即前往醫院急症室，醫生初步診斷為「眼感冒」，僅處方眼藥水，令病情延誤；其後，她再轉往另一醫生求診後證實視網膜穿窿，若惡化下去，隨時造成永久失明。李婉華形容失去視覺的感受：「我望住你，我就睇唔到你個樣。我個視線中心會有個黑色圓圈遮住咗。」

而經過半年的治療及休養後，李婉華的視力逐漸有好轉，由中心開始，像窗簾拉開一樣慢慢恢復。她更以過來人身份提醒大家遇到眼疾及早求醫：「真係唔好輕視任何身體俾你嘅警號。我當時真係好驚，每日都喺恐懼中，好驚隻眼會盲一世。」
 

