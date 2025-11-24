李婉華驚爆左眼失明半年　初現飛蚊及閃光現象

57歲李婉華2003年與加籍股票經紀李守正結婚，育有一女兩子，其後，她跟隨丈夫移居加拿大溫哥華生活。近年，李婉華轉型做KOL，搞得有聲有色，最近她在直播中驚爆左眼曾失明近半年，極為恐懼及徬徨。



李婉華自爆兩年前左眼曾經歷近乎失明的狀態，她表示最初是出現飛蚊症及閃光現象，但她因工作忙碌而未有為意。其後，視線逐漸模糊，更出現了一塊灰色的屏障，她表示：「初初只係側邊有啲影，但個陰影慢慢越嚟越多。」但李婉華仍以為是疲勞所致。直至一天，她醒來後突然完全看不到東西，只餘少量光感，「最恐怖嘅係，有一日瞓醒，一擘大眼，我隻左眼睇唔到嘢！」